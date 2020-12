Allein im Jahr 2020 hat Oberstadion in den Breitbandausbau rund 1,4 Millionen Euro gesteckt, davon gut 300 000 Euro in Form von Zuschüssen. Die Abrechnung ist noch nicht komplett erfolgt, noch sind die ermächtigten Kredite in Höhe von 1,3 Millionen Euro nicht abgerufen. Das soll sich laut Marku...