Manches ist nicht schnell umsetzbar, anderes ist dringend, was die neue Friedhofskonzeption in Obermarchtal anbelangt (wir berichteten). Vor allem bei der Barrierefreiheit eilt es. Der Gemeinderat hat am Dienstag eine Priorisierungsliste erstellt mit dem, was vorgezogen werden soll. Friedhofsplaner ...