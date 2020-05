Eigentlich ist die Sache bereits entschieden: Anfang Mai sprach sich der Gemeinderat Lauterach mit fünf Nein-Stimmen gegen die Beteiligung am VG-weiten Kooperationsprojekt zur Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels für den Raum Munderkingen aus. In der Sitzung am Mittwoch steht das Thema er...