Grünen-Gemeinderat Klaus Nagl hat in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Donnerstag in der Lindenhalle unter dem Tagesordnungspunkt „Wünsche und Anfragen“ vorgeschlagen, an der Berkacher Straße einen „Hundespielplatz“ einzurichten. Wie er auf Nachfrage präzisiert, stellt er sich darun...