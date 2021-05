Die CDU-Fraktion des Ehinger Gemeinderats hat ihre Fraktionsspitze neu gewählt. In geheimer Wahl wurde Michael Mouratidis einstimmig, bei einer Enthaltung, zum Fraktionsvorsitzenden bestimmt. Mouratidis knüpft damit an seine kommissarische Tätigkeit an, die er seit März 2020 ausgeübt hatte. Dam...