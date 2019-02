Gemeinderat Gemeinderat berät über Gelbe Säcke und Gelbe Tonne

Ehingen / swp

Die Stadtverwaltung Ehingen will am Gelben Sack zur Entsorgung von Leichtverpackungen festhalten. Das geht aus den Sitzungsunterlagen hervor, die an die Stadträte verschickt wurden. Hintergrund ist das neue Verpackungsgesetz, das seit dem 1. Januar dieses Jahres gilt und mit dem sich der Gemeinderat am kommenden Donnerstag befassen muss.

Das neue Gesetz ermöglicht unter anderem die Chance auf Einführung der Gelben Tonne, die damit das bestehende System des Gelben Sackes ablösen könnte. Dazu hat die Stadtverwaltung die Vor- und Nachteile beider Systeme aufgelistet. Ferner braucht es bis Ende des Jahres 2020 eine neue Abstimmungserklärung zwischen den Entsorgern und den Kommunen. Weil Einzelverhandlungen bei 55 Kommunen im Kreis als unpraktikabel erachtet werden, sind die Gemeinderäte in den Kommunen aufgerufen, den Kreis mit den Verhandlungen zu beauftragen.

Kommandanten bestätigen

Bevor die Gemeinderäte am Donnerstag sich mit der Müllproblematik befassen, schlägt die Verwaltung den Stadträten vor, die Wahl der neuen Feuerwehr-Abteilungskommandanten und deren Stellvertreter in Dächingen, Gamerschwang und Mundingen zu bestätigen. Die Mitglieder der einzelnen Abteilungen in den Teilorten haben auf ihren Hauptversammlungen in den vergangenen Wochen die Kommandanten gewählt und die Ergebnisse der Verwaltung mitgeteilt. In Dächingen sind das Siegfried Springer und Kevin Auerwald. Auerswald folgt auf Stephan Sommer, der in die Altersabteilung wechselte. In Gamerschwang stehen unverändert Michael Schorm und Josef Kiefer, in Mundingen Wolfgang Beck und Dieter Beck an den Spitzen der Abteilungen.

Sieben neue Bauplätze

Ferner soll der Aufstellungs- und Entwurfsbeschluss für den Bebauungsplan „Seewiesen“ im Teilort Blienshofen ergehen. Der Ortschaftsrat hatte im Dezember 2016 den Beschluss gefasst, die Planung voranzutreiben. Am südlichen Ortsrand sollen auf etwa 0,9 Hektar Fläche sieben Bauplätze entstehen, die über die Straße Seewiesen erschlossen werden sollen. Die Flächen befinden sich nicht im Eigentum der Stadt, weshalb die Erschließungs- und Verfahrenskosten von den Vorhabenträgern oder Grundstückseigentümern „voll umfassend zu erstatten“ seien, heißt es in der Sitzungsvorlage.