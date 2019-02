Förderung Gemeinden erfreut über Zuschüsse

Öpfingen/Griesingen/Altheim / Julia-Maria Bammes, Rainer Schäffold

Großartig“ findet Öpfingens Bürgermeister Andreas Braun die Zuwendungen aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR), die in seine Gemeinde fließen. Wie am Mittwochabend bekannt wurde, erhält die Firma Sfsystems, bislang in Humlangen beheimatet, die Summe von 108 050 Euro für den Bau ihrer neuen Niederlassung im Öpfinger Gewerbegebiet „Burren“.

Dort soll, nördlich der Jet-Tankstelle, eine Gewerbehalle mit Büro und Betriebsleiterwohnung entstehen. Baustützen, Gebrauchtgerüste, Schalungsträger oder Bauzäune vertreibt das Unternehmen; „alles, was für die moderne Baustelle benötigt wird“, wie es auf der firmeneigenen Internetseite heißt.

Weitere 35 280 Euro schüttet das ELR für die geplante Sanierung der Toiletten im Öpfinger Rathaus aus. Die Gemeinde plant, diese zu vergrößern und barrierefrei zu gestalten.

Innerorts Wohnraum schaffen

„Das ist richtig super“ – so reagierte Griesingens Bürgermeister Oliver Klumpp auf die Nachricht, dass 60 000 Euro aus ELR-Mitteln nach Griesingen gehen. Sie sind für ein Bauvorhaben von Karl-Josef und Ulrike Gräter genehmigt worden. Das Ehepaar plant an seinem Haus an der Waldstraße einen Teilabbruch und eine energetische Sanierung des Daches. Zudem sollen drei Wohnungen entstehen: Eine altersgerechte im Erdgeschoss sowie jeweils eine im Ober- und im Dachgeschoss für die Kinder. So werde generationsübergreifender Wohnraum geschaffen und ein Beitrag zur innerörtlichen Belebung geleistet, heißt es im Förderantrag der Gräters; auch die Gemeinde habe ihn unterstützt.

Geld aus dem ELR geht in diesem Jahr auch nach Altheim: 49 320 Euro soll die Gemeinde erhalten. Der Förderschwerpunkt liegt laut Mitteilung auf Gemeinschaftseinrichtungen. „Es ist immer schön, wenn Geld in den Alb-Donau-Kreis fließt“, sagte Bürgermeister-Stellvertreter Gerhard Kottmann gestern. Für Altheim sei die Zuwendung sehr positiv.

Wie Altheims Bürgermeister Robert Rewitz in seinem Ausblick auf 2019 beschrieben hatte, plant die Gemeinde mit der SG, das Sportheim zu erweitern sowie neue Parkplätze bei den Sportanlagen zu schaffen und hatte hier auf Mittel aus dem ELR sowie aus dem Ausgleichstock gehofft.