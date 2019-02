Umwelt Gemeinde ruft Bürger zur Mitarbeit auf

Öpfingen / Rainer Schäffold

Die heimische Tier- und Pflanzenwelt unterstützen – dies hat sich die Öpfinger Gemeindeverwaltung jetzt auf die Fahnen geschrieben und dafür Ideen entwickelt. Auch die BUND-Ortsgruppe Öpfingen/Oberdischingen habe sie dafür begeistert, wie Bürgermeister Andreas Braun mitteilt. Nun sind die Bürger zur Unterstützung aufgefordert. Bei einer Veranstaltung am Dienstag, 9. April, 19 Uhr, im Kulturraum des Unteren Schlosses sollen die Ideen ausgetauscht werden. „Gemeinsam können wir vor Ort einiges bewegen und gestalten“, schreibt Braun. Der Bürgermeister denkt dabei an die Aussaat von Blumenwiesen, die Anlage von Amphibienhügeln „und vieles mehr“. Ein erster Schritt sei die Markungsputzete am Samstag, 6. April. Dabei soll der Müll an Wegen und Straßenrändern beseitigt werden.