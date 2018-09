Kunst Gemälde zu entsprechenden Gedichten gezeigt

Mochental / Christina Kirsch

Eine Ausstellung, in der man zu den gezeigten Bildern die dazugehörigen Gedichte suchen kann, eröffnete in der Galerie Schloss Mochental.

Die Attenweiler Malerin Marlis Glaser ließ sich für ihre Werke von der Dichterin Else Lasker-Schüler inspirieren. Bild und Text gehören für Marlis Glaser zusammen. Die Farbe befruchtet das Wort und das Wort wird in der Farbe lebendig. In der Galerie Schrade in Schloss Mochental eröffnete Ewald Karl Schrade nun die Ausstellung mit neuen Arbeiten Künstlerin. Die Bilder sind überwiegend in den Jahren 2013 bis 2018 entstanden und in einem ansprechenden Katalog dokumentiert.

Marlis Glaser ist Oberschwäbin und studierte von 1973 bis 1977 an der Hochschule für Gestaltung in Bremen Malerei. Seit 1984 ist sie freischaffende Künstlerin, die sich unter anderem mit der Geschichte der Arbeiterbewegung, den Frauen der Französischen Revolution und vor allem auch der jüdischen Kultur beschäftigt hat.

Seit Jahren vernetzt sie sich mit deutschsprachigen jüdischen Holocaust-Überlebenden, die sie 2005 interviewte. Es entstand die „Galerie der Aufrechten“, malerische Porträts von Holocaust-Opfern, deren Biografie Glaser akribisch recherchierte.

Jüdische Dichterin inspiriert

Die gewählten Farben haben stets einen Bezug zur Persönlichkeit der Dargestellten, die in den Konzentrationslagern umkamen. In der aktuellen Ausstellung hat sich Glaser von der jüdischen Dichterin Else Lasker-Schüler den Pinsel und den Farbkasten führen lassen. Die Bilder zur Liebe, zum alten Tibetteppich oder zur Genesis sind eng mit den entsprechenden Gedichten verknüpft und zeigen einen abstrakten, quasi tänzelnden Pinselduktus, der sich von Muscheln zu Bäumen, von Knospen zu Quellen und von einer Nacht in Siebensternenschuhen zu Monden aus verstaubten Himmelstruhen bewegt.

Im Katalog zur Ausstellung stehen die Bilder den Gedichten gegenüber, in der Ausstellung verweisen wenige Worte der Dichterin im Titel der Bilder auf die jeweiligen Gedichte. Ewald Karl Schrade verwies in der Vertretung der erkrankten Vernissagerednerin Dr. Melanie Klier auf die zarten, beinahe zärtlichen Farben der Künstlerin. In ihnen drückt sich Behutsamkeit und Achtung aus. Starke Kontraste sind Marlis Glaser fremd.

Neben den Bildern zu Gedichten sind auch in kleineren Formaten ‚Bäume aus Jerusalem‘ als Baumpaare zu sehen. Zugeneigt, beinahe intim, wirken diese schmalen Bäume wie Persönlichkeiten. Zur Eröffnung der Ausstellung sang der in Augsburg lebende israelische Tenor Yoed Sorek einfühlsame Liebeslieder.