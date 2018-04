Tradition Gelungenes Maifest in Frankenhofen

Frannkenhofen / Renate Emmenlauer

Mehr als 100 Helfer waren wieder im Dauereinsatz, um das viertägige Maifest des Musikvereins Frankenhofen zu schultern. Das bunte Programm bot Kurzweil und Geselligkeit. Mit Sternmarsch und Blasmusikabend zum Auftakt und der Blas-Rock-Party mit dem musikalischen Perlen „Notausgang“ tags drauf hat der MV Frankenhofen bei seinem Maifest in die Vollen gegriffen.

Gestern lockten schwungvolle Blasmusik und Gaumenfreuden. Ganze Besucherscharen pilgerten in den kleinen Albort. Nicht von ungefähr. Musikerchefin Jutta Uhl fasste die Prädikate des Traditionsfestes zusammen: „Wir bieten Geselligkeit, Unterhaltung, Kameradschaftspflege, gute Laune sowie beim Essen beste Qualität und einen reibungslosen Ablauf.“

Auch Nichtmitglieder helfen mit

Dass die Großveranstaltung nur in Gemeinschaft zu schultern ist, hebt die Musikerchefin schon im ersten Satz hervor. „Mehr als 100 Leute, auch unsere Jugend, waren erneut im Schichtdienst im Einsatz. Uns unterstützen auch Helfer, die nicht im Musikverein sind“, lobte sie.

Das kulinarische Angebot mit seinen leckeren Spezialitäten lockte die Besucher insbesondere gestern in den kleinen Ort auf der Ehinger Alb. Viele kamen auch, um die geschätzte familiäre und gesellige Atmosphäre im geschmückten Festzelt zu genießen. Das Wetter hatte sich von der besten Seite gezeigt, wie so oft am Maifest in Frankenhofen. „Es war ein richtig tolles Fest“, freute sich Jutta Uhl. Die Resonanz sei super gewesen.

Der 16. Sternmarsch zum Auftakt am Freitagabend erwies sich als gedeihliche Mischung aus Musikgruppen, alten Traktoren und Zweirädern. Ein beeindruckendes Bild boten die Fahnenabordnungen der teilnehmenden Musikkapellen aus Schelklingen, Biberach-Asch, Unterstadion, Mehrstetten (Neckar-Alb), Grötzingen, Ingerkingen und Allmendingen bei ihrem festlichen Einmarsch in das Festzelt. Mehrere hundert Instrumentalisten und weitere Musikfreunde genossen den kurzweiligen Musikabend in vollen Zügen. Die Musikkapellen wechselten sich bei der Unterhaltung ab. Das Stimmungsbarometer kletterte mit jeder Stunde weiter nach oben.

Perfekt verlief auch die Blas-RockParty mit der Gruppe „Notausgang“. Die jungen Musiker aus Bayern, als Stimmungskanonen vom Stuttgarter Wasen bekannt, ließen auch bei ihren dritten Gastspiel in Frankenhofen nichts aus. Das Ensemble spielte sich mit Blasmusikinstrumenten durch ein schier unerschöpfliches Repertoire: Volksmusik, Schlager, Hits aus den Charts, brandheißer Rock und Klassik sowie einige selbstkomponierte Stücke. „Notausgang“ ließ den Maifest-Eröffnungsmarsch „Das Kreuz aus Frankenhofen“ wieder erklingen, ebenso den legendären Titel von Ernst Mosch „Wir sind Kinder von der Eger“.

Gestern wurden die Gastgeber für ihre gerühmte Wohlfühlatmosphäre, ihre kulinarischen Genüsse und für das musikalische Schmankerl mit den „Ehgnerländern“ ab dem Frühschoppen mit einer guten Besucherresonanz belohnt. Viele Besucher verweilten auch beim Kaffeeplausch und dem Hammellauf.