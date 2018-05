Frühlingsfest Musikverein Reutlingendorf startet Festwoche

Reutlingendorf / INGEBORG BURKHARDT

Andreas Laut, der Vorsitzende des Musikvereins Reutlingendorf, hat am Sonntagmittag am Eingang zum Festzelt die Besucher des Frühlingsfests begrüßt. Die Festwoche selbst hatte bereits am Samstagabend mit einer gelungenen Partynacht, zu der etwa 800 Besucher gekommen waren, begonnen. Im Festzelt spielten am Sonntag die Musikanten der Bauernkapelle Mindersdorf am Bodensee wieder zum Frühschoppen und zur Unterhaltung der Gäste beim Mittagessen, darunter auch Walzer.

70 Vereinsmitglieder des Musikvereins Reutlingendorf kümmerten sich um die Wünsche der Gäste, während ihr Vorsitzender von dem „einzigartigen und einmaligen Abschluss“ des Frühlingsfestes am kommenden Samstag schwärmte. Dann treten mit der „kleinen Besetzung der Original Egerländer “ und mit „Frank Metzger und seinen Jungen Böhmischen“, mit denen man seit zehn Jahren befreundet sei, Stars auf. Ein Fest, zu dem sogar Besucher aus Holland, Österreich und der Schweiz kommen. Normalerweise finde das Frühlingsfest am Vatertag statt, doch diesmal erst am Samstag danach. Wer dabei sein möchte, müsse sich sputen, am morgigen Dienstag ende der Vorverkauf.