Bahn Moderne Zügen zwischen Ulm und Donaueschingen

Ehingen / eb

Vom 1. Mai an wird der Einsatz moderner Neigetechnikzüge mit Steckdosen und WLAN ausgebaut.

Farbwechsel bei der Bahn: Im Donautal zwischen Ulm und Donaueschingen verkehren jetzt auch moderne Dieseltriebwagen der Baureihe VT 612 im neuen Gelb. Vom 1. Mai an wird dann, wie ein Bahnsprecher auf Anfrage bestätigt, der Einsatz der Fahrzeuge nochmals ausgeweitet: Bis Ende Mai sollen dann auch auf der Donautalbahn alle älteren roten Triebwagen VT 611 durch die modernen Fahrzeuge ersetzt sein. Nach Angaben von David Weltzien, Vorsitzender der Regionalleitung der DB Regio AG in Baden-Württemberg, böten die 41 modernisierten Neigetechnikzüge, die die DB ZugBus Regionalverkehr Alb-Bodensee im Netz 5 (Donau-Ostalb) einsetzt, den Kunden echten Mehrwert, von Fahrradstellplätzen bis zum WLAN. Die Fahrzeuge verfügen über 146 Sitzplätze (davon 8 Sitzplätze in der 1. Klasse), drei Mehrzweckbereiche mit insgesamt 18 Fahrradstellplätzen sowie über Anlagen zur Videoüberwachung und WLAN und sind im neuen Landesdesign gestaltet. Im Rahmen des Umbaus haben die Fahrzeuge darüber hinaus neue Sitzpolster und Tische sowie einen neuen Fußboden und Steckdosen in der 1. und 2. Klasse erhalten.

Mehr Platz für Fahrräder

Eine Besonderheit für die Kunden entlang der Donautalbahn ist die erstmals am 1. Mai und dann an Wochenenden und Feiertagen eingesetzte Wendezuggarnitur, die mit einem separaten Fahrradwagen bestückt ist. In den Pfingst- und Sommerferien verkehrt dieser Freizeit- und Fahrradzug auch im Zeitraum Montag bis Freitag. Der Fahrradwagen hat eine Kapazität für 60 bis 70 Fahrräder; beim Ein- und Ausladen ist zusätzliches Personal behilflich. Dafür sind vier Regionalexpress-Züge vorgesehen, jeweils zwei in Richtung donauaufwärts (Abfahrt in Ehingen um 8.42 und um 14.45 Uhr) und in Richtung Ulm mit Abfahrt in Donaueschingen um 11.22 und 15.22 Uhr Uhr. Für die erste Fahrt ab Ulm um 8.16 Uhr ist die übliche 9-Uhr-Grenze für das Baden-Württemberg-Ticket aufgehoben.