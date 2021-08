Rund 80 Menschen arbeiten im Alb-Donau-Kreis in der Floristik – nicht nur in Blumenläden, sondern auch in Gartencentern. Sie erhalten ab sofort einen höheren Lohn, teilt die IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) mit. Rückwirkend zum Juli steigen demnach die Einkommen in der Branche um drei Prozent. Im Januar kommenden Jahres gibt es dann ein weiteres Plus von zwei Prozent für die Floristinnen und Floristen. „Das steht ihnen auf jeden Fall zu“...