Michaela Weiss vom Ordnungsamt der Stadt Munderkingen brauchte nicht viele Worte, um dem Gemeinderat die Situation in der Weitzmannstraße zu erläutern: Bereits die Fotos, die sie in der Sitzung zeigte, sprachen eine klare Sprache. Durch parkende Fahrzeuge wird die schmale Straße an vielen Stellen...