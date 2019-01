Jahrestag Gedenktag vor Jubiläum

Emerkingen / swp

2020 jährt sich der Kriegerjahrtag im Emerkingen zum 175. Mal. 1845 hatten Veteranen und Soldaten aus Emerkingen, Unterwachingen und Oggelsbeuren den Entschluss gefasst, der gefallenen Soldaten vergangener Kriege zu gedenken und für die Heimkehr der Überlebenden zu danken. Um sich auf diesen Jahrestag gut vorzubereiten und den „Gedenktag in die Zukunft zu tragen“, wie Bürgermeister Paul Burger das nennt, gibt es in Abstimmung mit der Kirchengemeinde am Dienstag, 19. Februar, um 18.30 Uhr im Rathaus in Emerkingen ein Vorbereitungstreffen. Dabei geht es um Überlegungen, wie der Kriegerjahrtag, der in diesem Jahr erstmals in den kirchlichen Sonntagsablauf integriert worden ist, als Gedenktag im Jubiläumsjahr in besonderer Weise begangen werden kann.