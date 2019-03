Kirche Gedenkgottesdienst für Bischof Sproll

Schweinhausen/Munderkingen / swp

Mit einem Gedenkgottesdienst am Sonntag (10. März) in Schweinhausen erinnert Bischof Gebhard Fürst an Bekennerbischof Joannes Baptista Sproll, der am 4. März vor 70 Jahren gestorben ist. In der Kirche Mariä Himmelfahrt in dem Teilort von Hochdorf im Kreis Biberach würdigt der Rottenburger Bischof in einem Pontifikalamt um 10 Uhr das Leben und Wirken des von den Nationalsozialisten aus der Diözese verbannten Bischofs, der 1870 in Schweinhausen geboren wurde. Seit 2011 ist für Sproll ein Seligsprechungsverfahren im Gange.

Anlässlich des 70. Todestages von Bischof Joannes Baptista erinnert Bischof Fürst daran, dass Sproll, der von 1909 bis 1912 Pfarrer in Kirchen war, neben dem selig-gesprochenen Kardinal Clemens August von Galen unter den deutschen Bischöfen der Einzige gewesen sei, der den nationalsozialistischen Machthabern öffentlich, eindeutig und entschieden die Stirn geboten habe. „Schon früh hat Bischof Joannes Baptista laut die nationalsozialistische Ideologie, die Euthanasieprogramme, den Rassenwahn und auch die Christen-, Kirchen- und Religionsfeindlichkeit des Regimes angeprangert“, betont der Rottenburger Bischof. Er bezeichnet den Bekennerbischof als „ein beeindruckendes Vorbild in einer Zeit, in der die Stimmen lauter werden, die unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung infrage stellen, in einer Zeit der zunehmenden Egoismen und Abschottung“. Bischof Sproll sei Zeuge einer Barmherzigkeit gegenüber behindertem und versehrtem Leben und Mahner für ein respektvolles Miteinander der Menschen und der Religionen.

Sproll war von 1927 bis zu seinem Tod am 4. März 1949 in Rottenburg Bischof der Diözese. Zum offenen Bruch mit dem nationalsozialistischen Regime kam es 1938, als er bei der Volksabstimmung zur Angliederung Österreichs und gleichzeitig der Zustimmung zum „Großdeutschen Reichstag“ und zur „Liste unserer Führers“ am 10. April die Stimmabgabe verweigerte. Die nationalsozialistischen Machthaber organisierten Demonstrationen und Ausschreitungen gegen den Bischof, auf deren Höhepunkt das Bischöfliche Palais in Rottenburg gestürmt und verwüstet wurde. Sproll konnte den Angriffen nur knapp entgehen. 1938 erhielt er Aufenthaltsverbot für Württemberg. Von einer Nervenerkrankung schwer gezeichnet, kehrte er am 12. Juli 1945 als knapp 75-Jähriger in die Diözese zurück.

Am 27. März stellt der in Munderkingen lebende Autor und Sproll-Kenner Pfarrer i.R. Dr. Franz X. Schmid in Ulm sein neues Buch „Verborgener Inspirator“ über Sproll vor. Darin versucht Schmid aufzuzeigen, wie Sprolls Denken über den Münchner Kardinal von Faulhaber Eingang gefunden hat in die Enzyklika „Mit brennender Sorge“ von Papst Pius XI. im Jahr 1937.