35 Teilnehmer wandern zum Gedenkstein für den vor 100 Jahren ermordeten Friedrich Mühlbach. Auch die Nachfahren des Forstwarts nehmen teil.

Mehr als 35 Teilnehmer und Beteiligte haben am Samstag Wind und Wetter getrotzt und sich auf eine Wanderung zum Gedenkstein für Friedrich Mühlbach am Geißbühl bei Weilersteußlingen aufgemacht, um der Ermordung des einstigen Forstwarts am 25. Mai 1919 zu gedenken. Unter den Teilnehmern waren die Angehörigen des damals Ermordeten, ferner Wiebke Fischer, Vorsitzende des Fördervereins Besinnungsweg Ehinger Alb, die Forstliche Jagdhornbläsergruppe Mittlere Alb und Pfarrer Ernst Börkircher. Organisiert hatten die Aktion der Förderverein Besinnungsweg und der Bergemer Heimatverein in Grötzingen.

Zum Start der Wanderung setzte jedoch ein heftiges Gewitter ein, weshalb zunächst nur eine der beiden Gruppen die Wanderung antreten konnte, am Ort des Gedenkens kamen aber, dem Regen zum Trotz, letztlich alle an.

Ein Mitarbeiter Mühlbachs hatte den Gedenkstein einst platziert und beschriftet. Etwa ein Jahrhundert später wurde der Stein nun restauriert, was aus Sicht von Wiebke Fischer unbedingt nötig war: „Der Stein ist in den letzten Jahren eher im Wald versteckt geblieben, ohne gefunden zu werden.“ Mit der Andacht wolle man nun „die Aufmerksamkeit für das Ereignis wiederbeleben.“ Dank angebrachter Informationstafel und Wegweisern entlang des Besinnungsweges soll der Stein auch kommenden Generationen noch die Geschichte Mühlbachs erzählen.

Nachfahre Friedrich Mühlbachs „tief berührt“

Der auf der Schwäbischen Alb lebende Forstwart Friedrich Mühlbach bricht eines Sonntagmorgens mit seinem Kollegen Christian Olpp zur Sichtung in den Wald auf. Es fallen Schüsse, der 43-Jährige wird später, nachdem Olpp zurückkehrte und von Wilderern sprach, tot aufgefunden, von mehreren Schüssen getroffen. Olpp wird infolge der Ermittlungen des Mordes überführt, er begeht in der Gefängniszelle Suizid. Ottilie Mühlbach verliert nicht nur ihren Mann, sie muss auch aus der Dienstwohnung ausziehen, verdient ihren Lebensunterhalt für sich und die beiden Kinder als Damenschneiderin. Der Sohn wird Lehrer, die Tochter später Hebamme.

Der Andacht wohnte auch Friedrich Mühlbachs Enkel Hans-Peter Geprägs bei, der mit Angehörigen und zur Freude der Organisatoren aus Hamburg gekommen war. „Dieses grausame Erlebnis hat unsere Familie auch heute noch tief berührt.“ Er danke allen für das Engagement.

Die Gründe für die Tat versuchte Pfarrer Ernst Börkircher in seiner Predigt zu ergründen: „Was veranlasste Olpp zu dieser Tat zu diesem Zeitpunkt?“ Als Motiv stand damals eine Gebietsreform der Forstreviere im Vordergrund, aufgrund derer Olpp hätte versetzt werden sollen. Mühlbach hingegen hätte das Revier Olpps alleine weiterführen sollen. „Vom Verlust seines eigenen Reviers an Mühlbach war Olpp zutiefst getroffen“, sagt Börkircher. In seinem Empfinden habe Mühlbach wohl all jenes gehabt, was er nicht hatte. Ein Minderwertigkeitsgefühl, das in mörderische Wut umschlug. Kränkung und Verlusterfahrungen seien einige der größten Konfliktfelder menschlichen Lebens und ließen sich nur mit Aussprache bewältigen.

