In der Ehinger Frauenklinik am Alb-Donau-Klinikum sind in diesem Jahr bereits 500 Kinder geboren worden. Kind Nummer 500 war am Samstag gegen 10 Uhr bei der Geburt 3420 Gramm schwer und 50 Zentimeter groß. Das Mädchen heißt Aurora Jacobi. Chefarzt Jacek Goldzinski und Ärztin Sviatlana Isik sowie Hebamme Elke Schreier und Hebammenschülerin Pia Pfeifer halfen Mutter Luzia bei der Entbindung, heißt es aus der Trägergesellschaft der Kreiskliniken. „50 cm und die 500. Geburt – das passt doch!“, wird Vater Peer zitiert.

Bis zu 800 Kinder pro Jahr

In einem Spitzenjahr kommen im Ehinger Krankenhaus 800 Kinder zur Welt (2018). Das zu knacken wird in diesem Jahr wohl schwierig – dazu müssten in den verbleibenden Monaten des Jahrens knapp hundert Kinder pro Monat auf die Welt kommen, im Schnitt etwa drei am Tag.

Das Mädchen war eine Überraschung

Dass die Jacobis ein Mädchen bekommen werden, war für das Paar zunächst eine Überraschung. Denn eigentlich hieß es erst, dass sie einen Jungen erwarten. Der Name war schon ausgesucht und das Paar hatte sich darauf eingestellt. Nach drei Monaten aber habe festgestanden, dass es ein Mädchen werde.

Von Beginn an zusammen

Die Familie Jacobi kommt aus Ehingen und durfte am Dienstag nach Hause gehen. Die Tage in der Klinik habe sie im Familienzimmer erlebt. „Es war schön, dass wir so von Beginn an zusammen sein konnten“ sage Mutter Lucia. „Gerade in den ersten Tagen war mein Mann mir so eine große Hilfe.“ Und auch der Vater blicke zufrieden zurück: „Als Vater hat man ja noch nicht die enge Bindung von Anfang an, weiß vielleicht noch nicht, wie man Windeln wechselt oder ähnliches. Hier war ich von Anfang an dabei und uns wurde alles gezeigt“, wird der Vater zitiert. Gute Erfahrungen anderer Paare hätten dazu geführt, dass sich die Jacobis für die Frauenklinik entschieden haben, betont die Trägergesellschaft des Krankenhauses.