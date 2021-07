Bald zieht Leben ein in die drei großen Gebäude am Ehinger Marktplatz, die „Volksbankhöfe“. Nun hat der Vorstand der Besitzerin, der Donau-Iller-Bank, vorgestellt, wie das Areal zwischen den Gebäuden gestaltet sein soll. Wann ist es fertig? Kann man einfach so zwischen den Gebäuden durchlaufen? Außerdem: Es gibt neue Informationen zu den Firmen, die sich in den drei Gebäuden in der Ehinger innenstadt niederlassen.