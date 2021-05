Ewald Schrade hat in Schloss Mochental eine Galerie etabliert, die Besucher aus einem großen Umkreis anzieht. Seit 1985 strömen Kunstinteressierte in die Region und genießen den Flair des Barockschlosses, das neben der Kunst auch eine wunderbare Terrasse und schöne Ausblicke in die Landschaft ...