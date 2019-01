Rückblick Fußmarsch für den Frieden

Ehingen / Julia Deresko

Vor 25 Jahren

Eine internationale Gruppe, die einen Friedensmarsch nach Ex-Jugoslawien unternommen hat, machte im Januar 1994 einen Halt in Munderkingen. „Die Leute hier sind riesig nett und überhaupt haben wir bisher gute Erfahrungen gesammelt“, lautete das Resümee von Michael Benz aus Würzburg. Die Gruppe startete den Friedensmarsch in Irland und wollte zu Fuß bis nach Slowenien und Bosnien kommen. Der Krieg im ehemaligen Jugoslawien sei dadurch zwar nicht zu beenden, sagte Benz, doch die Gruppe wollte mit ihrer Aktion ein Zeichen setzen. In einer klirrend kalten Nacht fanden die jungen Leute im Munderkinger Gemeindehaus St. Michael ein wohltemperiertes Quartier, bevor es weiter per pedes gen Osten ging.

Der Kormoran bereitete vor 25 Jahren im Raum Ehingen Anglern und Fischereivereinen ordentlich Kopfzerbrechen, wie zu lesen war. Der Vogel war Jahre zuvor unter Schutz gestellt worden, weil seine Existenz bedroht war. Dies hatte sich grundlegend geändert, wie es hieß. Diese Schutzmaßnahme und der Mangel an natürlichen Feinden begünstigen seine Vermehrung. Etwa 40 Kormorane hielten sich sowohl an der Donau wie auch an Seen auf. In Munderkingen wurden etwa 20 Vögel gezählt. Bedenke man, dass ein Vogel täglich 400 Gramm Fische verspeist, so ergibt dies bei rund 60 Vögeln in der Gegend 24 Kilogramm am Tag.

Die Auswirkungen dessen würden nach Ansicht von Ernst Walz, dem damaligen Vorsitzenden des Fischereivereins, erst zwei bis drei Jahre später sichtbar. Dann nämlich würden die jungen Fische, die dem Kormoran als Futter dienen, im Bestand fehlen. Grund zur Sorge gab der Kormoran auch, weil 1994 versucht wurde, die Donau mit von der Ausrottung bedrohten Fischen mit der Bezeichnung „Nase“ zu besiedeln. Nach Ansicht der Fischer bedrohte der fischfressende Vogel ihre eigenen Bemühungen um den Naturschutz.

Das Portland-Zementwerk brach in Schelk­lingen die alten, ausgedienten Werksanlagen entlang der Bahnlinie ab. Im Januar 1994 verschwand die alte Packerei von der Bildfläche. Damit wurde der Blick von der B 492 auf die zuvor erbaute Anlage frei.

Vor 50 Jahren

Prominenten Besuch gab es im Januar 1969 in Ehingen. Ski-As Ralph Pöhland, der deutsche Meister der Nordischen Kombination, weilte für ein paar Stunden bei seinen Verwandten, die er seit 18 Jahren nicht gesehen hatte. Der verhinderte Olympiasieger von Grenoble war kurz vor den Winterspielen aus der DDR geflüchtet und durfte daher dort nicht starten, wie zu lesen war.

Einige Einwohner Gamerschwangs hatten an einem Januarmorgen 1969 alle Hände voll zu tun. Sie haben dabei geholfen, die Zuckerpakete aus einem umgekippten Lastwagen wieder aufzusammeln und auf einem anderen Wagen zu stapeln. Infolge von Eisglätte war es auf der B 311 in Gamerschwang zu dem Unfall gekommen. Menschen wurden dabei nicht verletzt.