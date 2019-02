Verkehr in Emerkingen Fußgängerampel soll mehr Sicherheit bringen

Emerkingen / Herbert Geiger

Der öffentliche Nahverkehr war Thema in Emerkingen. Der Breitbandausbau geht derweil gut voran.

Eine Fußgängerampel an der Munderkinger Straße in Emerkingen soll für mehr Sicherheit an den Bushaltestellen Richtung Biberach und Munderkingen sorgen. Dies war Thema in der Sitzung des Gemeinderats am Montag. Bürgermeister Paul Burger hatte eigentlich vorgesehen, den Bau der neuen Fußgängerampel an der Munderkinger Straße mit der Absenkung der Bordsteine zu verbinden. Die Arbeiten an den Haltestellen stehen im Zuge eines barrierefreien öffentlichen Nahverkehrs an, der bis 2022 umgesetzt sein soll.

Weil allerdings die Anträge für die Fördergelder für die Absenkung der Bordsteine zwar bis Ende Oktober beim Regierungspräsidium gestellt sein müssen, aber erst im kommenden Jahr bewilligt werden, können Ampel und Bordsteine doch nicht zugleich umgesetzt werden. Auch den Vorschlag einer provisorischen Ampel verwarf Burger. Für die Umsetzung eines barrierefreien Nahverkers und die Arbeiten an den Bordsteinen können sich Kommunen auch zusammenschließen und somit ein Vorhabenbündel erstellen; Voraussetzung hierfür allerdings ist, dass die Haltestellen derselben Buslinie zugeordnet sind.

Breitbandausbau und Geschwindigkeitsmessungen

In drei Phasen wird der Breitbandausbau in den Gewerbegebieten Brühlwiesen und Auchtweide durch die Firma Netze BW bis zum 1. Mai umgesetzt werden. Die Leerrohre sind bereits verlegt, mit dem Einblasen des Glasfaserkabels ist bereits begonnen worden, erfuhren die Räte. Mit der Inbetriebnahme des Kabels wird die dritte Phase abgeschlossen. Der Bauhof in der Rottenacker Straße 5 wir auch gleich mit angeschlossen, dieser Hausanschluss kostet 1923 Euro.

An der Lüftungs- und Heizungsanlage der Römerhalle müssen laut Wartungsbericht einige defekte Teile ausgetauscht werden, hieß es im Rat. Außerdem soll die Heizungssteuerung modifiziert werden, um eine höhere Effizienz bei niedrigerem Verschleiß zu erreichen.

In der letzten Januarwoche hatte es eine Geschwindigkeitsmessung in der Wachinger Straße aus Richtung Unterwachingen gegeben. Dabei wurden durchschnittlich 230 Fahrzeuge pro Tag ermittelt. Die durchschnittliche Geschwindigkeit lag bei 51 Stundenkilometer, wobei 52,6 Prozent der Fahrzeuge zu schnell fuhren. Einer war sogar mit 108 Stundenkilometern unterwegs.

Der Rat hat auch den Gemeindewahlausschuss für die Kommunal- und Europawahl am 26. Mai bestimmt: Vorsitzender ist Bürgermeister Paul Burger, Stellvertreterin Melanie Neubrand, Beisitzer Tobias Seifried, Stephan Braun und Tamara Keller, deren Stellvertreter Klaus Weiher, Manfred Hummel, Olaf Höppe und Elisabeth Fiderer.

