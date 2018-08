Ferien Fußballcamp in Oberdischingen

Fußballcamp in Oberdischingen

Oberdischingen / Renate Emmenlauer

Erneut ausgebucht ist das viertägige Fußballcamp beim SV Oberdischingen, das am Mittwoch begonnen hat und noch bis Samstag läuft. Rund 50 junge Fußballer zwischen 6 und 14 Jahren sind auf dem Sportgelände zugange. Bereits im vierten Jahr hat der Verein die Hans-Dorfner-Fußballschule für das Camp in den Sommerferien verpflichtet. Mario Kerler, Leiter der Fußballschule, stellte die Mischung aus Spieltaktik und Technik in den Fokus. Wobei auch Kinder, die im Fußball noch wenig Erfahrung haben, einen Zugang erhalten sollen. Fördern, fordern, Spielerfahrung sammeln und Spaß haben sei die Devise. SVO-Jugendleiter Jochen Ziegler organisiert mit rund einem Dutzend Helfer die Bewirtung.