In der Kreisliga B1 beginnt nach fast fünf Monaten Pause die Rückrunde. Neben Primus Ersingen haben auch andere Teams Aufstiegsambitionen.

Nach fast fünfmonatiger Pause startet auch die Fußball-Kreisliga B1 wieder in ihre Rückrunde. Beinahe runderneuert tritt dabei der KSC Ehingen auf. Neu an der Seitenlinie ist Bernard Stvoric, der vor einigen Jahren schon als Spieler beim KSC war. Er bat sein Team früh zur Vorbereitung, wo auch einige beachtliche Ergebnisse und Siege gegen höherklassige Gegner heraussprangen. Im ersten Ligaspiel unter seiner Regie soll damit gegen die SG Altheim II direkt weiter gemacht werden.

Der SSV Ehingen-Süd II liegt auf dem zweiten Tabellenplatz und will als Reserve des Verbandsligateams endlich den Aufstieg schaffen. Mit Torjäger Samuel Kollmann (26 Tore) haben sie den wichtigsten Spieler im Angriff, der das Team zum Aufstieg schießen soll. Er bekommt nun Unterstützung von Alex Klotz (bisher TSV Allmendingen), der ebenfalls schon über Landesligaerfahrung verfügt. Dazu werden bei den Kirchbierlingern wohl – wie auch in der Hinrunde – immer wieder die jüngeren Akteure aus der Verbandsliga in der zweiten Garnitur Spielpraxis bekommen.

Richtungsweisende Begegnung

Zum Auftakt steht gleich eine richtungsweisende Partie an. Denn mit einem Sieg könnte der FC Schmiechtal den SSV überholen und wäre wieder dick dabei im Rennen um Platz zwei. Dabei tat den Schmiechenern besonders der Ausrutscher Anfang November beim SV Niederhofen weh. Nun soll unter Trainer Markus Goll, der schon vor zwei Jahren den FV Asch-Sonderbuch (Bezirk Donau/Iller) von der Kreisliga B über die Relegation nach oben führte, der gleiche Schritt gelingen.

Der SV Herbertshofen empfängt im Heimspiel den SV Granheim. Beide Mannschaften haben längst nichts mehr mit dem Rennen um die Top-Platzierungen zu tun, wollen aber so gut wie möglich abschneiden. Bei Herbertshofen stieß Mittelfeldspieler Mario Popic (zuletzt KSC Ehingen) zum Kader.

Auf dem Weg nach oben schien die SG Ersingen in der Hinrunde kaum aufzuhalten. Dass dies aber erst die halbe Miete ist, wurde schon so manch anderem großen Team aufgezeigt. Für Spielertrainer Marco di Martino und seine Mannschaft gilt es weiter so fokussiert wie bisher zu bleiben, um nach vier Jahren Abstinenz wieder eine Klasse höher zu spielen. Eine Pflichtaufgabe steht dabei am kommenden Spieltag gegen den SV Niederhofen – derzeit auf Platz zehn der zwölf Mannschaften umfassenden Liga – an. Der war bis zum elften Spieltag ohne Sieg, gewann dann zweimal überraschend und musste zur ungünstigsten Zeit in die Winterpause.

Die TSG Ehingen II erwartet mit dem SC Lauterach ein Team, das in der vergangenen Woche schon ihr erstes Spiel in der Liga bestritt und unter dem neuen Trainer Mario Gegic (bis zum Sommer beim SV Oberdischingen) mit 2:0 gewann. Dabei schien der neue Coach des SCL die Abwehr deutlich stabilisiert zu haben, denn erstmals blieb der Tabellenneunte ohne Gegentor. Für die Ehinger gilt weiter das Motto: Erfahrung sammeln und die Favoriten ärgern.

Dämpfer im Nachholspiel

Durch die 0:2-Niederlage in Lauterach erhielten die Hoffnungen der SG Dettingen in Richtung Aufstieg einen erheblichen Dämpfer. Die kommende Aufgabe wird ungleich schwerer. Denn mit dem TSV Allmendingen gastiert ein Team, das mit erst sieben Gegentoren nicht nur die beste Abwehr der Liga stellt, sondern auch weiter gewillt ist aufzusteigen. Dafür kamen mit Andre Demartin (FV Illertissen U17) und Dominic Stoll (SG Altheim) zwei Neuzugänge, die für den Erfolg beim früheren Verbandsligisten von Trainer Harry Brobeil sorgen sollen.