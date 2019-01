Geburtstag Fußball ist seine große Leidenschaft

Kirchbierlingen / Roland Flad

Wenn Jürgen Amendinger am morgigen Donnerstag seinen 75. Geburtstag feiert, kann er auf ein bewegtes Leben zurückschauen. Und das nicht nur als Lehrer und Rektor. 37 Jahre war er im Vorstand des Fußball-Bezirks Donau, 24 Jahre als Bezirksvorsitzender, zwölf Jahre als Stellvertreter und 30 Jahre als Vorsitzender des SSV Ehingen-Süd, den er als treibende und zentrale Figur 1974 mitgegründet hat. Seit 43 Jahren bis heute ist er Staffelleiter der Bezirksliga Donau. Zahlen, die für sich sprechen, aber in erster Linie für Jürgen Amendinger. „Ich fühle mich ganz ordentlich“, sagt er, „ich bin jetzt Herr meiner Termine.“

Weil die stressigen Zeiten nun vorbei seien, könne er sich noch stärker anderen Passionen widmen. Damit ist nicht Tennis gemeint, das er freilich nach wie vor mit seinem Sohn Bernd spielt. Auch Laufen steht jeden zweiten, dritten Tag auf dem Plan; im Dezember kam er auf 112 Kilometer.

Amendinger hat komplett umgesattelt. „Mein neues Hobby ist meine Vollblut-Araber-Stute“, erzählt der Pensionär voller Stolz. „Dashidah ox“, so heißt das edle Ross, erwartet im Sommer Nachwuchs. Er sei jeden Tag bei seinem Pferd.

Dass der Vollblut-Fußballer zur Reiterei gewechselt hat, geht auf ein Versprechen 1974 zurück. Nachdem der SSV Ehingen-Süd gegründet war, sei seine Frau Trudl mit ihm zum Fußball gegangen. Da habe er ihr versprochen, ein Vollblut-Pferd anzuschaffen, sobald es mit dem Fußball vorbei sei. Damit war im vergangenen Jahr Schluss, als Amendinger seine Spitzenämter beim Württembergischen Fußballverband (WFV) und im Bezirk Donau an den Nagel hängte. Gattin Trudl war früher nicht nur Turnierreiterin, sondern auch Vierzugführerin mit einem Gespann.

Geboren wurde Jürgen Amendinger 1944 in Karlsruhe. Seinen Schuldienst in der Region trat er in Oggelsbeuren an, kam dann nach Volkersheim und war bis zu seiner Pensionierung als Rektor in Kirchbierlingen tätig.

Mehrfach ausgezeichnet

Amendinger wurde mehrfach ausgezeichnet: Unter anderem vom WFV mit der Ehrennadel und der Verdienstmedaille in Gold sowie der DFB-Ehrennadel.

Als Fußballer startete er in der C-Jugend der TG Biberach, spielte danach für die B-Jugend des FV Fulgenstadt und ab 1974 für Ehingen-Süd. Zu seinen Lieblingsvereinen gehören gleich drei Klubs: der FC Bayern München sowie der Verein seiner Geburtsstadt, Karlsruher SC – und natürlich der SSV Ehingen-Süd, dem Amendiger in der Verbandsliga ganz fest die Daumen drückt.