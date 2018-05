Konzert Furios gespielt

Ehingen / kir

Das Forum Junger Künstler stellte bei einem Konzert im Ernst-und-Anna-Rumler-Saal im Franziskanerkloster die erfolgreichen Preisträger des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ vor, die auf der Landesebene einen ersten Preis errungen haben. Die jungen Interpreten bereiten sich auf ihre Teilnahme beim Bundesentscheid vor, der vom 17. bis 23. Mai in Lübeck stattfindet.

Hannah Süring eröffnete das Konzert mit drei unterschiedlichen Musikstücken für Trompete und Klavier, in denen die Trompeterin die Vielfalt ihrer Interpretationsgabe zeigen konnte. Ein klassisch wirkendes Concertino und fünf Episoden für Jazz-Trompete waren dabei.

Geradezu furios spielten die beiden Ehingerinnen Jana Schenk und Annika Bosler den Mittelteil von Dimitri Schostakowitschs Concertino für zwei Klaviere op. 94 a-Moll vierhändig. Der verträumte Beginn mündet in der etwa 10-minütigen Komposition in einen sich schier überschlagenden Mittelteil, in dem die beiden Pianistinnen auch ihr dramatisches Talent zeigten. Fabian Körner aus Blaubeuren ist auf der Tuba versiert und ein gefragten Orchestermusiker, der ebenfalls drei Stücke von Telemann bis zum Jazz hören ließ.