Gute Nachrichten für die Stadt Ehingen: Wie die beiden Bundestagsabgeordneten Ronja Kemmer (CDU) und Hilde Mattheis (SPD) übereinstimmend berichten, hat der Haushaltsausschuss des Bundestags am Mittwochnachmittag ein dickes Förderpaket für die Stadt auf den Weg gebracht. Im Rahmen des Programms „Anpassung an den Klimawandel in urbanen Räumen“ aus dem Energie- und Klimafonds (EKF) des Bundes fließen rund 628 000 Euro aus Berlin in die Weiterentwicklung des Groggensee-Areals.

Ökologische Aufwertung, mehr Barrierefreiheit und eine Theatertribüne

Mit den Geldern solle das Seeareal ökologisch aufgewertet werden und die Aufenthaltsqualität im Erholungsgebiet mit dem angrenzenden Jugendzentrum gesteigert werden, schreibt Kemmer in einer Pressemitteilung. Im nordwestlichen Freiraumbereich sind Sitzstufenflächen vorgesehen, durch eine Zugangsrampe soll der Groggensee auch für Menschen mit Behinderung besser erreichbar werden. Am Jugendzentrum soll beispielsweise eine Theatertribüne für kleine Aufführungen entstehen, Sport im Freien soll am modernisierten Multifunktionsplatz möglich sein. Asphaltflächen werden zum Teil Rasen weichen.

Freude bei den Abgeordneten aus der Region

„Mitten im Herzen der Stadt gelegen, trägt der Groggensee erheblich zur Lebensqualität der Ehinger bei. Mit den Modernisierungsmaßnahmen wird das Gelände noch attraktiver – und das für alle Altersgruppen“, freut sich Ronja Kemmer, „es ist es gut, dass der Bund aktiv die Stadtentwicklung in Hinblick auf Nachhaltigkeit vorantreibt. Mehr Grünflächen in städtischen Räumen sind dabei ein richtige Maßnahme.“

Auch Hilde Mattheis freut sich über die Förderung des Projekts: „Solche Maßnahmen werden immer wichtiger, denn vor allem in urbanen Räumen sind Parkanlagen wichtige Orte für die Förderung von Gesundheit, Sozialem und Nachhaltigkeit. Der Park am Groggensee in Ehingen ist ein gutes Beispiel für eine Anlage, die diese Funktionen in der Stadt erfüllt. Deswegen ist es gut, dass die Gelder aus dem Energie- und Klimafonds, der vor allem aus dem Emissionshandel gespeist wird, für nachhaltige Projekte im Rahmen des Klimaschutzprogramms 2030 genutzt werden.“