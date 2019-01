Oberdischingen Für das Malefiz-Museum fehlen die Räume

Oberdischingen / Andreas Gapp

Der Museumsverein Oberdischingen stellt einen Plan zur Einrichtung des Malefiz-Museums vor.

„Mit 722 Besuchern war die vierte Spielzeugausstellung 2018/19 ein Erfolg“, sagte Werner Kreitmaier, der Vorsitzende des Museumsvereins, in der Hauptversammlung. Viele Besucher seien von auswärts gekommen. Sehr erfreulich seien auch wieder die Schenkungen von Eisenbahnmodellen, Märklinsammlungen und Blechspielzeug, welche die Besucher dem Verein überlassen. Auch anlässlich der 175-Jahr-Feier des Musikvereins war der Museumsverein aktiv: Die Vereinsgeschichte der Musiker wurde im Gemeindeblatt in 26 Berichten dargestellt. Auch beim Festabend wurde eine Dokumentation „Zeitreise durch 175 Jahre Musikgeschichte Oberdischingen“ vorgestellt. Als Dank für die geleistete Arbeit übergab der Vorsitzende des Musikvereines, Thomas Wuchenauer, dem Museumsverein einen Scheck.

Auf der Suche nach dem Originalporträt des Malefizschenken konnte Werner Kreitmaier recherchieren, dass dieses auf Schloss Kronburg bei Memmingen sein müsste. Leider ist es nicht verkäuflich, doch wurde das Gemälde im Auftrag des Vereins in Öl nachgemalt und gerahmt und konnte den interessierten Besuchern gezeigt werden. Ebenso ein Ölgemälde vom ehemaligen Oberdischinger „Veldes Hof“, der nicht mehr existiert.

Beim Tag des offenen Denkmals im September wurde mit einer Dokumentation über den Ersten Weltkrieg und der Buchpräsentation „Die Herrengasse in Oberdischingen“ ein wahrer Besucheransturm entfacht. Mit 136 verkauften Exemplaren des Buches wurden die Erwartungen der Museumsfreunde weit übertroffen. Auch das „historische Mittagessen“ aus der Zeit des Ersten Weltkrieges – Graupensuppe, Armer Ritter und Schwarz-Mus-Brei – kam bei den Besuchern so gut an, dass die DRK-Feldküche noch nachkochen musste.

Nichts für schwache Nerven war der Vortrag von Dr. Hans Göggelmann über das Thema „Vom Hängen und Rädern. Ulmer Strafpraxis im Mittelalter“. Der Vortrag kam bei der Bevölkerung so gut an, dass dieses Jahr ein weiterer Abend mit dem Thema „Hexen im Umkreis“ geplant ist.

Schriftführerin Roswitha Ahmann-Rampsperger berichtete über das Jahresgeschehen wie die Teilnahme am Vereinspokalschießen und die geplanten Buchvorstellungen „Chronik der Schützengilde Oberdischingen“ und „Postkarten im Altkreis Ehingen“.

Rücklagen erhöht

Einen positiven Kassenbericht gab der Finanzchef Marco Faßnacht ab. Mit etwa 7000 Euro Gewinn im letzten Geschäftsjahr konnten die Rücklagen auf 87 000 Euro erhöht werden. Dies ermöglicht dem Museumsverein, mit einem Vier-Jahres-Plan die Einrichtung des Malefiz-Museums in Angriff zu nehmen. So werden unter anderem eine sprechende Begrüßungsfigur des Malefizschenken, ein Szenenbild der „Schwarzen Lies“ im Gefängnis sowie zwei Vitrinen für das Richtschwert und den originalen Meisterbrief des Scharfrichters Johann Däubler angeschafft. Auch gespielte Video-Szenen wie die eines Verhöres, eines Überfalls der Gauner und der letzte Abend im Gefängnis mit Fahrt zur Hinrichtung werden geplant. Das Gesamtbudget beläuft sich auf 61 000 Euro, die in den kommenden vier Jahren investiert werden sollen. Die Mitgliederzahl von 334 Museumsfreunden (Zuwachs von drei Mitgliedern) ist sehr erfreulich.

„Die Nachkommen werden es Ihnen danken“, sagte Bürgermeister Friedrich Nägele zu den Museumsfreunden. Die Suche nach geeigneten Räumlichkeiten für das geplante Malefiz-Museum gestaltet sich schwierig, aber die Gemeinde unterstützt das Vorhaben, wo immer es geht.

Mit einem Vortrag von Werner Kreitmeier über den Brautzug von Marie Antoinette, der auch durch Oberdischingen führte, endete der Abend.

