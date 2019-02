Kommune Fünf Ortschaftsräte hören in Kirchen auf

Kirchen / sab

Die Ortschaftsräte Uwe Schneider, Norbert Huber, Elmar Dolpp, Karl Diesch und Franz Braig kandidieren im Ehinger Teilort Kirchen nicht mehr für den Ortschaftsrat. Das sagt Ortsvorsteher Alfred Schrode auf Nachfrage. Es gebe bereits eine Liste für die Kommunalwahl, die sei aber noch nicht endgültig. Am Mittwoch, 13. März, soll in Kirchen deshalb ein Bürgerdialog abgehalten werden, bei dem aufgezeigt wird, was in dem Teilort in den vergangenen Jahren geschehen ist und welche Projekte anstehen. Ferner soll, sagt Schrode, die Kommunalwahl thematisiert werden, um weitere Kandidaten zu gewinnen.

In der jüngsten Ortschaftsratssitzung informierte Schrode zudem über das Breitband-Projekt im Teilort. Kirchen profitiert ebenso von der Backbone-Trasse im Los West, für die der Gemeinderat Ehingen zuletzt die Ingenieursleistungen vergeben hat. Laut dem Ortsvorsteher sind die ersten Glasfaser-Hausanschlüsse bereits abgeschlossen, dabei handelt es sich um solche Grundstücke, die von der Telekom nicht bedient werden konnten, unter anderem acht Grundstücke im Teilort Schlechtenfeld. Die Stadt Ehingen sei beim Thema Glasfaser „vorbildlich“ unterwegs. Bei einer Info-Veranstaltung im Rathaus zum Thema Gasanschluss, das sich im Zuge der Glasfaser-Verlegung ergeben hatte, haben sich 20 Interessenten gemeldet. Weitere Interessenten können sich bis Ende März noch melden und haben die Möglichkeit, zugleich die Infrastruktur für einen Glasfaseranschluss bis ans Haus aufzubauen. Das betrifft die Straßenzüge Kilicheimstraße, Hinter den Gärten, Hirtenberg, Espenlau und Erbsenäcker.

Laut Schrode wird die Erschließung für das Neubaugebiet in Kirchen vermutlich im Mai beginnen und im September abgeschlossen sein, die Ausschreibung sei bereits erfolgt. Auch das Thema Flurbereinigung Kirchen (Deppenhausen), an dem 91 Teilnehmer beteiligt sind, ist weit vorangeschritten. Demnächst kommt laut Schrode die CDU-Politikerin Friedlinde Gurr-Hirsch, Staatssekretärin im Landwirtschaftsministerium in Stuttgart, nach Kirchen und übergibt den Förderbescheid.