Hauptversammlung Führungswechsel bei der Feuerwehrabteilung

Justingen / JOACHIM SCHULTHEISS

Phillip Gaupp ist neuer Kommandant der Feuerwehrabteilung Justingen. In geheimer Wahl wurde der 29-Jährige am Montag in der Abteilungsversammlung der Justinger Wehr mit 24 Stimmen, bei einer Enthaltung, zum Nachfolger von Gerhard Gaus gewählt. Gaus hatte seinen Posten als Abteilungskommandant, nach insgesamt 20 Jahren in einer Führungsfunktion, zur Verfügung gestellt. Er bleibe aber der Feuerwehr erhalten und stehe seinem jungen Nachfolger und dessen Stellvertreter gerne mit Rat und Tat zur Verfügung, meinte Gaus. Zum stellvertretenden Abteilungskommandanten wurde der 31-jährige Christoph Österle mit 23 Stimmen, bei zwei Enthaltungen wiedergewählt.

Von fünf Einsätzen, darunter eine Ölspur und ein Motorradunfall, berichtete Gaus in seinem letzten Jahresrückblick. 25 Übungen habe man 2018 abgehalten. 27 aktive Feuerwehrleute gehören der Abteilung an. Die Altersfeuerwehr hat sieben, die Jugendfeuerwehr acht Mitglieder. Lehrgänge zum Truppmann, Teil 1, haben vier Feuerwehrleute bestanden. Zwei haben zusätzlich einen Atemschutzlehrgang absolviert.

Mit Gerhard Sießegger verfüge die Justinger Abteilung und damit auch die Schelklinger Gesamtfeuerwehr erstmals über einen Peer. Der bei der Notfallseelsorge in Ulm ausgebildete Feuerwehrmann soll seinen Kameraden dabei helfen, den Stress bei psychisch belastenden Einsätzen besser zu bewältigen. Seit Januar habe man mit Thomas Storr außerdem einen neuen Gerätewart, berichtete Gaus weiter.

Kasse ist ausgeglichen

Schriftführer Matthias Locher führte weitere Aktivitäten der Abteilung auf. Vom Funkenfeuer über die Beteiligung am Ball der Vereine, der Teilnahme an der Floriansmesse in Ehingen und an einem Leistungsmarsch bis zur jährlichen Hauptübung auf dem Gelände der Schreinerei Rothenbacher erstreckten sich die Aktivitäten der Justinger Wehr. Kassierer Thomas Blankenhorn präsentierte einen ausgeglichenen Kassenbericht. Zum 31.12.2018 hat sich der Kassenbestand der Abteilung um 150 Euro auf 5581 Euro erhöht. Die Einnahmen von 8308 Euro halten sich mit den Ausgaben von 8158 Euro die Waage.