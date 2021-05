Hans-Joachim Krumpa, Allgemeinmediziner in Munderkingen, ist der Frust deutlich anzuhören: „So kann man mit uns nicht umgehen“, sagt er. Erst am Montag, so erzählt er, hatte er ein Schreiben der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) mit guten Nachrichten bekommen: Während di...