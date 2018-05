Vereine Frühlingsfest des Musikvereins Rottenacker

Rottenacker / Renate Emmenlauer

Musik und Essen zeichnen das Frühlingsfest des Musikvereins Rottenacker aus. Als Schmankerl erweist sich der „BrassSamsdig“.

Die Stimmung bestens, das Fest harmonisch, alle Generationen kommen auf ihre Kosten: Es hat alles gepasst beim Frühlingsfest des Musikvereins „Edelweiß“ Rottenacker. Allerdings schien es beim 13. Jugendkapellentreffen mit nahezu 200 Jungmusikern am Sonntagnachmittag bei Schwimmbadtemperaturen fast schon zu warm. Aber das Essen und die Musik hatten dennoch viele Besucher ins Festzelt gelockt.

Mit ihrer Bilanz aus den ersten drei Festtagen kamen Verena Huber und Stefan Gemmi vom Vorsitzenden-Trio ins Schwärmen: „Wir hatten in diesem Jahr eine richtig schöne Atmosphäre. Und ein klasse Helfer-Team.“ Gut 600 jüngere Besucher hatten zum Festauftakt das Sommernachtsflair der „SummerNight“ genossen. Als Volltreffer bezeichneten Huber und Gemmi den „BrassSamsdig“, der ungeachtet von Pfingstferien und abendlichem Grillwetter sehr gut besucht war.

„Die vier Bands liefern mit purer Leidenschaft und Liebe handgemachte Musik, so wie wir vom Musikverein Rottenacker“, sagte Verena Huber, die mit Vorstandskollege Stefan Gemmi am „BrassSamsdig“ moderierte. Die „Ziddataler“, die mehrheitlich dem Musikverein Kirchbierlingen angehören, hatten hierbei den Auftakt mit unverfälschter Blasmusik gestaltet und ernteten dafür rauschenden Beifall und Zugaberufe. Danach betraten die „BlechMäns“ die Bühne. Das Ensemble, das aus dem oberschwäbischen Raum stammt, wurde 2016 beim Wettbewerb „Blaskapelle des Südens“ in Attenweiler Sieger. Vergangenes Jahr hatten die Musiker mit „Brass&More“ beim 37. Frühlingsfest in Rottenacker eingeheizt. Die Gruppe gab auch am Samstag wieder richtig Vollgas.

Die „Brassbuebe“ vom Schwarzwald und „Muckasäck“ aus dem Allgäu rundeten den Musikmix von traditioneller Blasmusik, Pop, Rock, Schlagern und Partybeat ab. Mit jeder halben Stunde füllte sich das Festzelt mehr, und es trauten sich mehr Besucher auf die Tanzfläche. Während im vorderen Bereich zur Bühne Stehtische aus Paletten und Bierkisten zum Sitzen standen, war im hinteren Zeltbereich mit Biertischgarnituren aufgestuhlt.

Die Dekoration der „SummerNight“ lieferte den mediterranem Touch zum Musikabend, an dem auch eine gut gelaunte Gruppe Männer um Bräutigam Markus Leidel im einheitlich grünen T-Shirt Junggesellenabschied feierte. Vor allem waren die Jungs mit Namen Karli, Tino, Klimmi, Grübchen und Bräutigam Markus nicht um die Ecke daheim. Sie waren aus Köthen (Sachsen-Anhalt) angereist, knapp 550 Kilometer.

550 Kilometer Anreise

Christian Rude, der ebenfalls bei der Junggesellenfete dabei war, stammt aus Köthen, lebt aber seit einigen Jahren in Rottenacker. Dort übernachtete die Gruppe. Rudes Frau Kristin hatte vergangenes Jahr beim Frühlingsfest ihren Junggesellinnenabschied gefeiert. Wie Bräutigam Markus sagte, heiratet er seine Melanie am 13. Juli daheim in Köthen.

Und noch ein Grüppchen Auswärtiger genoss den „BrassSamsdig“ in vollen Zügen: Die vier Männer Ulrich, Thomas, Andreas und Hans waren mit dem Fahrrad von Füssen um den Bodensee herum über Sigmaringen nach Rottenacker geradelt, wo sie am Baggersee ein Zelt für die Nacht aufschlugen. Am Sonntag fuhren sie mit dem Rad weiter nach Ulm und mit dem Zug heim ins Allgäu.

20 junge Menschen mit und ohne Behinderung in Begleitung von Markus Christ und seinem Team der „Offenen Hilfen“ der St. Elisabeth-Stiftung feierten ebenfalls auf dem Fest mit.