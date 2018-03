Musik Frühjahrskonzert in der Festhalle

Rottenacker / swp

Das Frühjahrskonzert des Musikvereins Edelweiß Rottenacker am Samstag, 24. März, wird um 19.30 Uhr eröffnet vom Jugendblasorchester unter Leitung von Dagmar Moll, für die es das letzte Konzert sein wird. Sie übergibt im Rahmen des Konzerts den Taktstock, berichtet Pressewart Wolfgang Schweikert. Zum Vortrag kommen drei Stücke. Das aktive Orchester unter Leitung von Peter Munding übernimmt den zweiten Konzertteil. Zu hören sein werden unter anderem das Tongemälde „Hymn to he sun“, „El Golpe Fatal“, „Devil’s Tower“, „The Seal Lullaby“ und „Charles Chaplin“. Im Rahmen des Konzerts werden auch verdiente Musiker geehrt. Bewirtet werden die Besucher in den Pausen und nach dem Konzert.