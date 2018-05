Musik Frühjahrskonzert der Stadtkapelle begeistert

Ehingen / Renate Emmenlauer

Gut gefüllte Ränge, begeistertes Publikum, ein fein arrangierter Musikreigen: Das gelungene Frühjahrskonzert der Stadtkapelle Ehingen verdeutlichte, dass Musik die Generationen verbindet.

Die sommerlichen Temperaturen lockten am Samstagabend wahrlich eher in den Biergarten oder zum Grillspaß mit Freunden. Dennoch waren die Ränge in der Lindenhalle beim Frühjahrskonzert der Stadtkapelle Ehingen gut gefüllt, nicht von ungefähr. Zum einen besticht das Traditionskonzert seit jeher musikalisch durch ein sehr hohes Niveau, anderseits genießt der Verein als einer der wertvollsten kulturellen Träger der Ehinger Kernstadt auch die enge Verbundenheit und hohe Achtung in der Bürgerschaft. Auch viele Freunde aus benachbarten Musikvereinen hatten sich eingefunden – denn beim MV „Lyra“ Ehingen zählt nicht nur, den Menschen fein arrangierte Klänge zu Gehör zu bringen, vielmehr das Hobby Musizieren als ureigene Lebenseinstellung zu dokumentieren, die gleichermaßen Kameradschaft, Geselligkeit und Unterhaltung einschließt.

Letztere war mit Blick auf das pfiffige Musikmenü ohne Zweifel gegeben. Schon das motivierte Dutzend Mädchen und Buben des Vororchesters eroberte mit dem schwungvollen Popsong „Hang on Sloopy“ das Publikum, ebenso mit „Break of the Code“, bei dem die jungen Instrumentalisten dem spannenden Geheimnis der Pyramiden auf die Spur gingen. Auch das gemeinsame Stück „Rummel Bummel“ des Vororchesters und des Jugendorchesters kam bestens an – das Publikum wurde in Rummelplatz-Atmosphäre mit Autoscooter und mehr entführt. Rauschender Beifall folgte.

Einen Kontrast zu dem fröhlichen Rummel-Trubel lieferte das Jugendorchester bei dem Tongemälde „Schmelzende Riesen“, bei dem die 34 jungen Instrumentalisten mit effektvollen Klangsätzen den fortschreitenden Klimawandel beschrieben. Mit dem tiefgreifenden Werk hatte das Jugendorchester beim Wertungsspiel in Oberstadion mit 90,2 Punkte die Bestnote „hervorragend“ erreicht. Nach der makaber-urigen „Little Suite of Horror“, die breites Schmunzeln beim Publikum erzeugte, und der Zugabe „How does a Moment last forever“ wurden der Nachwuchs und Volker Frank bejubelt.

Deutlich wurde, dass es der sympathische und musikalisch versierte Dirigent versteht, alles von seinen Schützlingen des Vor- und Jugendorchesters herauszukitzeln ­­­­– und zwar so, dass die Jungmusiker einen Heidenspaß am Musizieren haben. Laut Volker Frank spielen sechs Jugendliche parallel im aktiven Blasorchester.

Dass Jung und Alt bei der Stadtkapelle wie aus einem Guss sind, bewies das gemeinsam vom Jugendorchester und aktiven Orchester interpretierte Stück „Hibiki“, was auf deutsch „Klang“ heißt. Der Untertitel „Joy of Music“ soll für die Freude stehen, die junge Menschen beim Musizieren haben. Frank Zacher, Dirigent der Stadtkapelle, war so begeistert, als das Jugendorchester „Hibiki“ beim Jugendwertungsspiel vorgetragen hat, dass sein Wunsch war, das Stück beim Frühjahrskonzert mit dem Nachwuchs zu spielen. Es war großartig. Die Bühne pulsierte, die Instrumentalisten sprühten vor Spielfreude. Man hätte stundenlang zuhören können. Minutenlanger verdienter Beifall folgte.

Frank Zacher hatte für sein zweites Frühjahrskonzert mit der Stadtkapelle kein festes Motto gewählt. „In erster Linie sollen die Instrumentalisten Freude an den Stücken habe“, sagte er. Und so war es auch. Schon bei dem klangreichen, temperamentvollen Spaziergang durch die Welt der spanischen Musik und Kultur bei „Granada“ entstand eine besondere Atmosphäre im Saal. Dies ebenso bei dem prächtigen „Choral and Shaker Dance“, dem fesselnden Konzertmarsch „Arsenal“, dem ausschweifenden Monumentalwerk „Exodus“ und „Troják“, eine Symbiose von virtuosem Charakter und landestypischen Volksliedern.

Die Pausen zwischen den vier Sätzen bei dem technisch hervorragend durchwanderten Höchststufenstück „Suite of old American Dances“ wurde immer wieder von Applaus unterbrochen – so begeistert waren die Zuhörer. So mancher wagte wohl in Gedanken das eine oder andere Tänzchen auf dem Parkett.

Mit dem opulenten Abschlussstück „Big Bands in Concert“ kitzelte Frank Zacher das letzte aus dem Orchester und dem Publikum heraus. Der Saal schien zu beben. Mit zwei Zugaben krönte die Stadtkapelle Ehingen das traumhaft schöne Frühjahrskonzert und entließ dann die Besucher mit Frühlingsgefühlen auf den Heimweg.