Otto Braig hat das Friseur-Handwerk von der Pike auf gelernt. Ab und an schneidet er Stammkunden noch die Haare. Im Oktober feiert der Oberdischinger seinen 92. Geburtstag. Wenn Otto Braig an seine mehr als 70 Berufsjahre als Friseur zurückblickt, gerät er ins Schmunzeln. „Dieses Handwerk hat sich völlig gewandelt. Vom strengen Nachkriegshaarschnitt über die Hippiefrisur bis zum Stoppelkopf. Und ich habe das alles hautnah erlebt“, sagt der mit fast 92 Jahren no...