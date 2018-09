Feier Frischer Wind für ein freundlicheres Wohnklima

Ehingen / RENATE EMMENLAUER

Der komplette Internats-Wohnbereich im Kolleg St. Josef im Ehingen ist saniert und neu gestaltet. Am Freitag war Einweihung im einstigen "Kasten". Am 16. Februar 2019 ist "Tag der offenen Tür".

Drei Jahre waren die Handwerker am Werk – die Arbeiten liefen während des Internatsbetriebs. Das gesamte Projekt war in vier Bauabschnitten aufgeteilt. Dieses Jahr im Frühsommer konnten die letzten der 62 Zimmer wieder bezogen werden. Bei der Einweihungsfeier am Freitag mit zahlreichen Gästen im Foyer des Kolleg St. Josef war Schuldirektor Johannes Krickl die große Freude über das gelungene Werk anzusehen. „Wo sich vorher 25 Internatsschüler den sanitären Bereich und insbesondere den Wohnbereich teilten, auch verschiedene Altersgruppen, sind es jetzt neun Wohngruppen mit Schülern, und die im gleichen Alter“, betonte Krickl. Die kleineren Wohngruppen erlaubten nun ein noch intensiveres pädagogisches Konzept, ohne aber die Gesamtheit der Schulgemeinschaft zu beeinträchtigen.

Bezugnehmend auf das erste Stück der „Kasten“-Band „Au revoir“ von Mark Forster und dessen Liedtext „Es gibt nichts, was mich hält“ hoffte Krickl, „dass hier jetzt niemand mehr raus will. Wir haben frischen Wind rein gelassen und mehr Raum für individuelle Fähigkeiten.“ Nach 40 Jahren habe zudem der Zahn der Zeit auch am Gebäude des Kolleg St. Josef genagt. Dies sei nun umfassend energetisch saniert sowie mit einem zeitgemäßen Sicherheitskonzept ausgestattet.

Klaus Hilbert als Geschäftsführer der Marchtaler Internate befand sichtlich stolz: „Mit der Neugestaltung ist eine neue Note entstanden und ein freundlicheres Wohnklima.“ Er lobte die Planer und Handwerker für ihre kreativen Wege bei der Realisierung des Großprojekts.

Sinnvolle Investition

Reinhard Hergeth von der Abteilung Grund- und Bauverwaltung der Diözese Rottenburg-Stuttgart markierte die Kosten von 3,4 Millionen Euro als sinnvolle Investition. Damit habe die Diözese großes Interesse an der Zukunftsfähigkeit dieser Einrichtung gezeigt. Zumal die Internatsjahre eine für die persönliche Entwicklung der Schüler prägende Zeit sei. Nach der Modernisierung des Speisesaals vor vier Jahren sei jetzt mit der Sanierung und Neugestaltung des Internatsbereichs ein weiterer Meilenstein erreicht worden. Die einstigen Belegzimmer seien zu überschaubaren Wohn- und Studierbereichen in einem freundlichen, hellen und modernen Ambiente zusammengefasst. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis“, lobte Hergeth die Handwerker, die allesamt aus der nahen Region stammen.

Der Ehinger Michael Hamm als beauftragter Architekt warf einen Blick in das Jahr 1974 zurück, wo der monumentale historische „Kasten“ durch einen Neubau erweitert wurde. Der damalige Ehinger Oberbürgermeister Wilfried Henger hatte das moderne Bauwerk als markante Besonderheit beschrieben. Zur aktuell abgeschlossenen Sanierung nach drei Jahren merkte der Architekt an: „Wenn nicht der laufende Betrieb gewesen wäre, hätten wir alles in einem Jahr geschafft.“ Er ließ seinen Worten eine umfangreiche Bilderschau mit allen Facetten des Umbaus folgen.

Die Segnung des neugestalteten Internatsbereichs übernahm Pfarrer Harald Gehrig, der Umtrunk fand im Speisesaal statt. Die Feier hatte die „Kasten“-Band mit den weiteren Stücken „We are the world“, „Krieger des Lichts“ und „Knockin‘ on haven’s door“ umrahmt und dafür viel Applaus geerntet.

Info Am 16. Februar 2019 veranstaltet das Kolleg St. Josef einen „Tag der offenen Tür“.