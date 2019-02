Ortschaftsrat Rißtissen: Freude über Sanierung der Römerhalle

Next

Die geplante Ortsumgehung war am Donnerstag eines der Themen im Ortschaftsrat in Rißtissen. © Foto: Joachim Schultheiß

Rißtissen / Joachim Schultheiß

Das Gremium in Rißtissen äußert Zufriedenheit über die geplante Erweiterung. Für Verwunderung sorgt ein weiteres Baugebiet.

Sehr zufrieden über die Zuteilungen des städtischen Haushalts für 2019 zeigten sich Ortsvorsteher Markus Stirmlinger und der Ortschaftsrat Rißtissen in der Sitzung am Donnerstag. Vor allem die Mittel zur Sanierung und Erweiterung der Römerhalle lösten Freude aus. „Dass die Sporthalle in den Plan aufgenommen wurde, ist eine tolle Sache“, sagte Stirmlinger. 700.000 Euro wurden für den ersten, 1,66 Millionen Euro für den zweiten Bauabschnitt eingeplant. Laut aktuellem Stand würden die Bauarbeiten nach dem Winter 2019/20 beginnen, sagte Stirmlinger auf Anfrage.

Weitere Beteiligungen

Für den Breitbandausbau stehen dieses Jahr 400.000 und im Folgejahr weitere 300.000 Euro zur Verfügung. Und für die Erschließung des neuen Baugebiets „Hinter der Kapelle“ werden 1,1 Millionen Euro bereitgestellt. Kleinere Posten sind unter anderem die Kostenbeteiligung an den Urnenstelen auf dem Friedhof in Höhe von 12.600, die Erweiterung der Kleidergarderoben im Feuerwehrhaus für 5000 Euro und die Anschaffung eines Rasenmähers für die Schule für 1500 Euro. 98.000 Euro stehen zur Verfügung für die Tiefbauunterhaltung, etwa für Feldwege, Straßen oder Sportplätze.

Zur geplanten Ortsumfahrung sagte Stirmlinger, die Auslegungsfrist der Pläne für den ersten Bauabschnitt sei Ende 2018 abgelaufen. Er wunderte sich darüber, das bislang von der Planungsbehörde keine Auskunft über Einsprüche zu bekommen sei. Für den zweiten Bauabschnitt, dessen Auslegungsfrist am 28. Januar endete, lägen einige Einsprüche vor. Der Ortsvorsteher habe betroffenen Anliegern empfohlen, Einsprüche einzulegen. So sei erreicht worden, dass jetzt mit den Einzelnen geredet werde. Vor Klagen gegen den Bau warnte Stirmlinger aber: Erstens hätten diese keine Aussicht auf Erfolg, zweitens würden sie den Baubeginn um weitere zwei Jahre verzögern. Es spricht aus seiner Sicht nichts dagegen, baldmöglichst mit dem ersten Bauabschnitt zu beginnen.

Die Erneuerung der Fenster und Türen am Grundschulgebäude ist abgeschlossen, informierte Stirmlinger, so sei die Schule nun „in einem Top-Zustand“. Der Quadratmeterpreis fürs neue Baugebiet ist auf 140 Euro festgesetzt worden, alle 49 Interessenten würden jetzt angeschrieben.

Eine Veröffentlichung des Plans im Jahrbuch der Stadt Ehingen sorgte für Verwunderung unter den Ortschaftsräten: Auf der Karte ist auch ein weiteres Baugebiet in Richtung Riß, im Stauffenbergschen Anwesen, eingezeichnet. Franz Freiherr von Stauffenberg plane hier ein zusätzliches Baugebiet auf seinem Grund, teilte Stirmlinger dazu mit, er habe mit Stauffenberg darüber gesprochen. Unter anderem mit einer notwendigen Flächennutzungsplanänderung sei es bis dahin aber noch ein langer Weg. Stirmlinger würde ein solches Baugebiet begrüßen, sagte er.

Aus Wald wird Baugebiet

Grünen-Stadtrat Hubert Dangelmaier wunderte sich im Ortschaftsrat darüber, dass das Gebiet im vorigen Jahr noch im Flächennutzungsplan als Wald ausgewiesen worden sei. Nur dadurch seien die erheblichen Baumfällarbeiten im vergangenen März überhaupt erlaubt gewesen. Jetzt werde das Gebiet auf einmal als Baugebiet dargestellt.

Das könnte dich auch interessieren: