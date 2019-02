ELR Freude über knapp 800 000 Euro

Raum Munderkingen / Andreas Hacker

Am Tag danach war bei einigen Bürgermeistern im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen die Freude groß: „Schön, dass sich das so auswirkt“, sagte Paul Burger aus Emerkingen zu der Nachricht, dass drei Projekte in seiner Gemeinde mit insgesamt 145 870 Euro aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) bezuschusst werden. Emerkingen habe mit der Wohnumfeldverbesserung im Bereich Kirch- und Schlossstraße vor einigen Jahren ganz bewusst viel Geld in die Innenentwicklung investiert; umso größer sei nun die Freude, sagte der Bürgermeister, „dass junge Leute den Mut haben, im Ort zu bleiben und dort frühere landwirtschaftliche Gebäude neu zu nutzen, anstatt in Neubaugebiete zu gehen“. Zwei der Projekte fallen in den Bereich Wohnen, eines in den Bereich Arbeiten.

Rund die Hälfte der Mittel 2019 gehen in die Innenentwicklung der Kommunen und das Schaffen von Wohnraum, erklären die Landtagsabgeordneten Manuel Hagel (CDU) und Jürgen Filius (Grüne) in ihrem Mitteilungen zur Vergabe. Ein zweiter wichtiger Förderbereich ist die Sicherung der Grundversorgung, das aktuelle Beispiel dazu findet sich in Lauterach: Hier gibt es 55 900 Euro dafür, dass im Zuge eines Neubaus auch ein Friseursalon eingerichtet wird, was Bürgermeister Bernhard Ritzler als schönen Erfolg für den ganzen Ort wertet. Lauterach bekommt auch Geld für ein weiteres Projekt im Bereich Wohnen: Eine alte Lagerhalle im Ort wird zu Wohnungen umgebaut; dafür gibt es 102 000 Euro Zuschuss.

Zuschüsse für Betriebe

Dritter wichtiger Bereich im Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum ist das Arbeiten. Kleine und mittlere Unternehmen sollen zum Erhalt der dezentralen Wirtschaftsstruktur sowie zur Sicherung und Schaffung von zukunftsfähigen Arbeitsplätzen unterstützt werden. So wie jetzt in Munderkingen: „Es ist gut, dass junge Unternehmer ihre Betriebe erweitern und verbessern können“, sagt Bürgermeister Dr. Michael Lohner zu den Förderzusagen für ein Vorhaben in Algershofen (54 500 Euro) und für die Verlagerung eines Handwerkbetriebs aus beengten Verhältnissen in der Kernstadt ins Gewerbegebiet (192 225 Euro). Vergleichbare Dimensionen hat die Förderung einer Neuansiedlung eines Unternehmens in Rottenacker, das dort von aktuell 30 Beschäftigten auf bis zu 60 Mitarbeiter wachsen will (200 000 Euro).

Weitere Projekte, die im Bereich der VG Munderkingen gefördert werden, sind die Schaffung von zusätzlichem Wohnraum im Kernort von Rottenacker und in Emeringen mit jeweils 20 000 Euro.