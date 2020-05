Meine Tochter ist schon morgens im Bett herumgesprungen und hat ‚Juhu, ich darf wieder in den Kindi‘ gesungen“, berichtete eine Mutter am Montagmittag am Kindergarten Albstrolche in Dächingen. Bei den abholenden Eltern herrschte Erleichterung und Freude, dass sie ihre Kinder wieder in den K...