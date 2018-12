Kirche Loch in der Decke: Fresken in St. Blasius werden untersucht

Loch in der Decke: Fresken in St. Blasius werden untersucht

Ehingen / Stefan Bentele

Ein Gutachter wird die Fresken in St. Blasius in Ehingen untersuchen. Womöglich liegt Materialermüdung vor.

„Wieso hat die Bockshaut nicht gehalten?“, fragt Kirchenpfleger Peter Hecht­­ – und benennt damit eine mögliche Ursache für das Loch im Decken-Fresko in der Stadtpfarrkirche St. Blasius in Ehingen. Die Bockshaut ist, vereinfacht gesagt, die Verbindung zwischen den Fresken an der Decke im Kirchenschiff und den Holzlatten dahinter. Und das seit gut 20 Jahren, als der Bereich zuletzt saniert wurde. Ob der Schaden nun von dem Material herrührt oder etwa der Trockenheit geschuldet ist, lässt sich derzeit noch nicht sagen. Der Statiker, der am Freitag in der Kirche war und sich unter anderem das Dach oberhalb der Fresken angeschaut hat, fand jedenfalls dort keine Veränderungen oder Probleme, die als Ursache in Frage kommen. Nun soll ein Gutachter die Decke von unten her untersuchen, die Fresken näher in Augenschein nehmen.

Am vergangenen Donnerstag war aus dem St.-Blasius-Fresko von Joseph Ignatz Appiani, entstanden zwischen 1754 und 1758, ein gut ein auf ein Meter großes Stück herausgebrochen, zu Boden gestürzt und dort zerschellt. Wegen des Denkmalschutzes liegen im Gang der nun geschlossenen Kirche noch immer die Bruchstücke: Ein paar wenige große, mehrere kleine, vieles aber scheint von der Wucht des Aufpralls geradezu zermalmt. Restauratoren werden sich der Überreste annehmen, die Bruchstücke nummerieren und das beschädigte Fresko reparieren.

Laut Pfarrer Harald Gehrig ist „nur“ der Teil des Kopfes eines Kleinkindes mitherausgebrochen, ansonsten war auf dem zerschellten Stück ein Gewand zu sehen. „Zwar klein, aber oho“, sagt Hecht über den Schaden.

Sanierung nötig?

Der Gutachter wird in den kommenden Wochen mit seiner Arbeit beginnen. Wann genau, steht noch nicht fest. Laut Hecht geht die Ausschreibung für den Gerüstbau noch in dieser Woche raus, wegen Weihnachten und des Jahreswechsels wird sich aber vor Mitte Januar noch nicht viel tun, glaubt der Kirchenpfleger. „Wenn das hier schon passiert ist, kann das woanders auch passieren“, sagt er mit Blick auf den Schaden an der Decke.

Geplant ist, zunächst im vorderen Bereich des Kirchenschiffs, unmittelbar vor dem Chorraum, ein Gerüst über die gesamte Bereite aufzubauen, damit der Gutachter die Decke und die dortigen Fresken untersuchen kann. Dazu wird er, wie Hecht erläutert, alles sorgfältig abklopfen, um mögliche Schwachstellen ausfindig zu machen, die auch aus der Nähe nicht zu sehen sind. Eine mühsame Kleinarbeit. Sollten dabei größere Schäden deutlich werden, wird das gesamte Kirchenschiff und auch der Chorraum untersucht. Dann hat die Kirche ein größeres Problem an der Decke. Was eine Sanierung kostet? Hecht und Gehrig verweisen auf die Sanierungen Ende der 90er-Jahre, die 2,5 Millionen D-Mark kosteten.

Anders als das Kirchenschiff gibt es im Chorraum kein Gewölbe, das zusätzlich zur Bockshaut Stabilität verleiht. Sollte sich der Verdacht bewahrheiten, dass das Verbindungsmaterial nachgibt, müsste das große, flache Fresko dort ebenfalls zügig gesichert werden. Der aufgetretene Schaden im Kirchenschiff befindet sich laut Hecht am schwächsten Punkt des Gewölbes.

St. Blasius bleibt geschlossen

Weil die Untersuchungen laufen und die Ursache noch nicht feststeht, hält das Pfarramt daran fest, St. Blasius bis auf Weiteres geschlossen zu halten. Pfarrer Gehrig wird dieser Tage von vielen Menschen angesprochen. „Es herrscht Unsicherheit.“ Man müsse aber froh sein, mit der Liebfrauenkirche ein weiteres Gotteshaus zu haben. In einer kleineren Gemeinde wäre das nicht der Fall, sagt der Pfarrer.

Sämtliche Gottesdienste und sonstige kirchliche Veranstaltungen, die in St. Blasius geplant waren, finden in den kommenden Wochen in der Liebfrauenkirche statt. Laut Gehrig seien die 14 neuen Ministranten traurig darüber, an Weihnachten nicht in St. Blasius ministrieren zu können. Weil die Liebfrauenkirche zudem kleiner ist, können auch nicht so viele Minis wie sonst in St. Blasius die Messen begleiten.

Kurz vor Weihnachten kommt der Schaden zur Unzeit. Pfarrer Gehrig sieht aber auch darin einen Bezug zum Glauben. „Weihnachten ist nicht nur Harmonie, sondern auch Konflikt.“ Jesus Christus sei schließlich in eine zerbrochene Welt gekommen.

Das könnte dich auch interessieren: