Internet Freies Wlan in Allmendingen

Freies Wlan in Allmendingen

Allmendingen / WALTER KNEER

Bürgermeister Florian Teichmann hat ein Wahlversprechen umgesetzt. Seit Mittwoch können die Allmendinger und Gäste der Gemeinde den öffentlichen Wlan-Hotspot in der Ortsmitte nutzen – kostenlos. Ob mit Smartphone oder Tablet – nun ist es möglich, sich ins freie Wlan-Netz in der Ortsmitte einzuwählen und kostenlos zu surfen. „Es bedarf nur ein paar weniger Einstellungen auf dem Smartphone und schon kann man das freie Wlan im Bereich Rathausplatz und Bahnhof nutzen“, sagt Teichmann. Dabei könne sich jeder einwählen.

Mitarbeiter des Bauhofs haben zusammen mit dem Anbieter Smight, einem Tochterunternehmen der ENBW, die notwendigen Installationen erledigt. Doch ganz frei ist das öffentliche Netz dann doch nicht. Inhalte, die auf einer „Blacklist“ stehen, werden blockiert. Und Nutzer, die mit dem Gedanken spielen, ihren Arbeitsplatz auf den Rathausplatz zu verlegen und große Datenmengen verbrauchen, werden in ihrem Datenvolumen aufs Minimale beschränkt. Also ist’s wohl nichts mit der Betriebsverlegung in die Ortsmitte.