In Rottenacker stellt die FWV zehn Kandidaten auf. Vier Gemeinderäte scheiden aus.

Die Freie Wählervereinigung Rottenacker hat am Sonntagabend im Gasthaus Rössle ihre Kandidaten für die kommende Gemeinderatswahl am 26. Mai nominiert. Auf der Liste finden sich zehn Kandidaten für die zehn möglichen Sitze. Sie werden in alphabetischer Reihenfolge aufgezählt. Dies sind: Matthias Beck (33-jähriger Serviceberater bei der Donau-Iller-Bank), Fabian Breymaier (28, Mitarbeiter des Landratsamts Alb-Donau), Michaela Gogeißl (34, beschäftigt bei Liebherr Ehingen, seit vier Jahren in Rottenacker wohnhaft, zwei Kinder), Vanessa Lütkebohmert (zwei Kinder, seit zwei Jahren in Rottenacker, Teilzeitbeschäftigte bei Mercedes-Benz in Sindelfingen), Dagmar Moll (31, Bildungsmanagerin in Riedlingen), Sebastian Riepl (37, verheiratet, zwei Töchter, Realschullehrer in Ehingen), Roland Ruoß (33, Liebherr Ehingen), Simon Schacher (31, selbstständiger Raumausstatter-Meister), Holger Striebel (42, zwei Kinder, Prokurist und Diplom-Ingenieur), Christian Walter (43, Diplom-Ingenieur in Laupheim).

Die Freie Wählervereinigung hat bislang sechs von zehn Sitzen im Gemeinderat Rottenacker inne. Heinrich Dommer, Friedrich Striebel, Rolf Härter und Ingrid Zimmer kandidieren bei der Neuwahl nicht mehr; zur Wiederwahl stellen sich Sebastian Riepl und Christian Walter. Die Gruppierung tritt mit einer deutlich verjüngten Liste an. Bei der Nominierungsversammlung wurden 21 Teilnehmer und vier Gäste gezählt. Die Kandidaten wurden einstimmig bestätigt. Berthold Trett leitete die Versammlung.



