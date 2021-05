Ein schöner sonniger Sommer und viele Besucher: Das ist es, was das Schelklinger Freibad in diesem Jahr ganz dringend braucht. Doch letztendlich entscheidet der weitere Verlauf der Pandemie, ob überhaupt im Juni geöffnet werden kann. Die Hoffnung ist groß, denn das Freibad, so weiß Helmut Richt...