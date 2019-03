Fasnet Frauenbund-Fasnet in Allmendingen

Allmendingen / Lothar Sobkowiak

„Hurra wir leben noch“ – so begrüßte die Vorsitzende Veronika Balzer vom Katholischen Frauenbund die rund 70 Mitglieder und Freunde zum Fasnetsball am Glombigen Donnerstag im Pfarrer-Sailer-Haus in Allmendingen. Leider sei der Ortspfarrer nicht mit dabei. Er halte ja in seinem Garten Hühner, er hätte in den Genuss kommen können, der Hahn im Korb zu sein, scherzte Balzer. Der Verein konnte im vergangenen Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiern. Ein Gedicht trug Marianne Stiehle in der Bütt vor: „Und ist der Weg auch noch so weit, ich bin ja Rentnerin, ich hab viel Zeit“.

Neben dem Ehepaar Marlene und Siegfried Wolf verschönerten auch die Männer des früheren Kirchenchores den Saal mit Regenschirmen an der Decke und vielen Luftballons. Neben selbstgemachten Torten und Kuchen gab es Getränke von der Bar und Kaffee. Alleinunterhalter Ernst Gungel spielte Keyboard und brachte die Senioren mit Schunkelwalzer und Polka auf Touren. Außerdem lud Siggi Leichtle die Gäste auf eine Kreuzfahrt ein. Manche der Damen aus dem Publikum brachten mit Kostümen in Form einer Weltkarte zum Ausdruck, dass sie auch gerne verreisen. Geplauder vollführten Emmi Humbert und Irmgard Staufer am Frühstückstisch. Siegfried Wolf und Walter Bärsauter verkündeten, dass sie frisch verliebt, verlobt und verheiratet seien.

Nach der Pause ging es flott weiter mit Siegfried und den Kirchenchorperlen. Sie meinten, dass sie „wieder mal zu haben sein müssten“. Veronika Balzer erzählte schließlich von ihrem „Hütchen“ und mit „Musik ist Trumpf“, einer Musiksendung aus den 1970ern brachte das Duo Emmi und Walter die „Närrinnen“ zum Schwärmen.

Im Ausblick auf 2019 konnten sich die Reiselustigen zu einer „Wohlfühlreise für Frauen“ nach Thüringen anmelden, die im Oktober stattfinden wird.