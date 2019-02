Verwaltung Franz Denzel kandidiert erneut als Ortsvorsteher

Granheim / sab

Im Ortschaftsrat Granheim haben die Räte in der jüngsten Sitzung unter anderem über die Kommunalwahl gesprochen, die am 26. Mai stattfindet. Wie Ortsvorsteher Franz Denzel im Nachgang zur Sitzung sagte, hat Ortschaftsrätin Gisela Holder dabei angekündigt, nicht erneut zu kandidieren. Die weiteren Ratsmitglieder haben sich laut Denzel noch nicht entschieden, ob sie sich erneut zur Wahl stellen wollen. Ende März soll die Entscheidung bei einem Treffen im Gasthaus Adler fallen. „Ich würde es nochmal machen“, sagte Franz Denzel mit Blick auf eine erneute Kandidatur als Ortsvorsteher, „falls ich wiedergewählt werde“.

Geld für Sanierung

Weitere Themen innerhalb des Gremiums waren die Planansätze des Haushalts für 2019. Für die Renovierung und energetische Sanierung für das von der Stadt Ehingen gekaufte Haus, in dem früher ein Arzt praktizierte und das zu zwei Wohneinheiten umgebaut wird, sind 160 000 Euro angesetzt, weitere 46 000 Euro für die Heizung. 40 000 Euro sind für die Nachfinanzierung für das Baugebiet geplant. Im vergangenen Jahr waren fünf neue Bauplätze im Ort entstanden. Ferner sind Mittel eingestellt, um die Konstruktion der örtlichen Halle zu überprüfen und eine Notbeleuchtung einzubauen.

Apfelbaum statt Kastanie

Auch über die Pflanzung einer Esskastanie wurde beraten. Ein Sturm hatte vergangenes Jahr eine große Fichte am Sportplatz umgerissen. Die Sportler wandten jedoch ein, dass sie wegen der Kastanie Laub auf dem Platz befürchteten. Der Rat beschloss daraufhin, einen Apfelbaum mit spätreifer Sorte zu pflanzen. Beraten wurde auch über eine Broschüre, die künftig an Neubürger ausgegeben wird. Darin soll auf Vereine, Institutionen und Kirchen in Granheim, samt Ansprechpartner, hingewiesen werden. Details müssen hierbei allerdings noch geklärt werden.

Abschließend stellte der Ortsvorsteher die Abrechnung für das Jahr 2018 vor. Ferner informierte er, dass die Verantwortung für den Winterdienst im Ort gewechselt hat. Künftig wird ein Lohnunternehmer diese Arbeit übernehmen.