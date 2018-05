Kunst Fotos von Welterbestätten in Deutschland

Schelklingen / CHRISTINA KIRSCH

Die 42 aktuellen Welterbestätten Deutschlands hat der Aalener Fotograf Günther Bayerl für ein Buchprojekt bereist und fotografiert. Im Schelklinger HGS³ sind die Fotografien ausgestellt. Das Buch konnte so terminiert werden, dass die Höhlen im Ach- und Lone-Tal, die erst 2017 zum Unesco-Welterbe ernannt wurden, im Bildband mit aufgenommen wurden. „Für mich war das eine tolle Gelegenheit, ganz Deutschland zu bereisen“, meinte Bayerl bei der Vernissage mit 21 Bildern in den Hotelgängen des Schelklinger HGS³. Er habe zwar ein Auslandssemester in Tasmanien verbracht, aber viele interessante Ecken Deutschlands bleiben ihm bis zu dem Fotoauftrag verborgen. „Das ist eine richtige Zeitreise geworden“, lobte die Hotel-Inhaberin Ute Krey.

Man sieht die Sirgensteinhöhle bei Weiler und die Vogelherdhöhle als steinzeitliche Behausungen. Mit Streiflicht und minutenlanger Belichtung leuchtete der Fotograf ein urzeitliches Krokodil in der Grube Messel aus. Das Treppenhaus der Stuttgarter Weißenhofsiedlung nahm er als Detail auf und man erkennt einzelne Flächensegmente, die sich aus Teilen des Treppengeländers und der Decke bilden. In ganzer Pracht erstrahlen die Potsdamer Schlösser im milden Abendlicht. Die Buchenwälder auf Rügen wachsen bis an die Abbruchkante der Kreidefelsen und die Zeche Zollverein atmet noch den Kohlestaub.

Bei einem Rundgang erzählte der 34-Jährige einige Anekdoten seiner Fototour. So wollte sich die Verwaltung des Kölner Doms die Fotoerlaubnis üppig honorieren lassen, was er ablehnte. „Manche waren darüber erfreut, ins Buch aufgenommen zu werden, andere wollte keine Werbung mehr, weil sie ohnehin so viele Besucher haben“, berichtete Bayerl, der einige bürokratische Hürden überwinden musste. Die Themen Architektur und Landschaft gehören zu Bayerls Lieblingssujets. Er stellte bereits im Aalener Rathaus aus und wird in der Ulmer Kulturnacht in der Stadtbibliothek Ulm ausstellen. Die Fotos der Ausstellung sind käuflich zu erwerben. Die Ausstellung dauert bis zum 20. Juli 2018 und kann täglich von 9 bis 22 Uhr besichtigt werden.