Gesundheitszentrum Forum zu Brustkrebs

Ehingen / swp

Brustkrebs gehört nach wie vor zu den häufigsten Krebsarten bei Frauen. Früh erkannt sind die Heilungschancen jedoch sehr hoch, betont die Frauenklinik Ehingen und sieht in regelmäßiger Information eine ihrer zentralen Aufgaben. Dazu gehören auch die jetzt 8. Ehinger Brustgespräche am kommenden Dienstag, 15. Mai. Sie sollen betroffenen Frauen, ihren Familien, niedergelassenen Gynäkologen und Gynäkologinnen sowie allen Interessierten die Möglichkeit geben, sich über neue Erkenntnisse zu informieren und unkompliziert mit der Klinik in Kontakt zu treten. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr im Konferenzbereich im Gesundheitszentrum Ehingen und wird von Geschäftsführer Wolfgang Schneider und Chefarzt Dr. Ulf Göretzlehner eröffnet. Anschließend stellen Birgit Younis und Cornelia Weber vom Sozialen Beratungsdienst Ehingen ab 18.45 Uhr ihre Tätigkeiten vor. Im Anschluss daran geht Chefarzt Göretzlehner auf Nachsorge bei Brustkrebs ein, dann referiert Dr. Kristian Ernst von der Uniklinik Ulm zur Frage „Ist Brustkrebs erblich?“.