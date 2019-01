Wald Forstarbeiten an der Mehrstetter Steige

Schelklingen / Bernhard Raidt

Ein rotes Metallstück schwebt auf einem Seil durch die Wald-Wipfel der Mehrstetter Steige. Daran hängen zwei tonnenschwere Baumstämme. Vorsichtig lässt ein Arbeiter die Stämme in der Nähe des Lagerplatzes zu Boden gleiten, wo sie mit Greifzange aufgeladen werden. Die Männer leisten Schwerstarbeit – aber anders als mit Seilzug sind die Laubbäume an den steilen Hängen nicht zu ernten. Förster Hans-Peter Eisele hat Spezialisten für die Arbeiten engagiert.

Dass die jetzt gerade im Schelklinger Stadtwald an der Mehr­stetter Steige arbeiten, hat mit der Sperrung der Ortsdurchfahrt in Schmiechen zu tun. „Es hat sich angeboten, das jetzt zu machen, wenn der Verkehr sowieso umgeleitet wird“, sagt Eisele. Die Straße von Gundershofen nach Mehrstetten ist wegen der Forstarbeiten bis 9. Februar gesperrt. Manche Autofahrer versuchen trotz der Sperrung, durchzukommen – und sie riskieren viel. Denn durch die Fällarbeiten an den Hängen oberhalb können sich auch große Steine lösen, die dann auf die Straße hinunterstürzen. Und auch mancher gefällte Stamm ist nicht zu halten und rutscht bergab. „Es ist lebensgefährlich, sich nicht an die Absperrung zu halten“, warnt Eisele.

Kletterfähigkeiten gefragt

Bis die Seilbahn auf rund 500 Metern Länge aufgebaut ist, haben die Spezialisten um den österreichischen Firmenchef Georg Höllwart viel zu tun. Montage-, Sicherungs- und Tragseil müssen über die Hänge geschleppt und installiert werden. „Valentini V1100“ heißt das System eines italienischen Herstellers. Das Seil verläuft dann zwischen dem auf einem Lastwagen montierten Mast und Stützbäumen, die zusätzlich noch gesichert werden.

Es gilt für die Männer also auch noch, Kletterfähigkeiten zu bewiesen, um oben am Baum das Seil zu installieren. Mehrere Männer fällen dann an den steilen Hängen die Bäume, ketten sie an und per Seilbahn werden sie in die Nähe des Lagerplatzes transportiert. Nur dort befindet sich ein Weg, der mit Maschinen befahren werden kann.

Für das Rücken und Aufladen des Holzes hat sich Firmenchef Höllwart eine mächtige Maschine aus den USA geholt: „Timberpro Forwarder“ heißt das drei Meter breite Ungetüm mit riesigen, mit Schneeketten behängten Reifen und einem Harvester-Kopf, der die Bäume packt und gleich zersägt. Bis zu 160 Liter Diesel braucht der Timberpro, im Schelklinger Stadtwald reichen aber 90 Liter. Beim Umgang mit der schweren Maschine im Wald ist Fingerspitzengefühl gefragt: Nur unweit des wuchtigen Reifens geht es steil hinab.

Schnee isoliert

Das Wetter sei prima, sagt Höllwart. Der Schnee isoliere den Waldboden und sorge dafür, dass er nicht gefriere. Nur so kann das Holz am Hang gelagert werden. Auf gefrorenem Boden würden die Stämme sofort weg ins Tal rutschen. Etwa 800 Festmeter Laubholz holen die Spezialisten aus den Hängen an der Mehrstetter Steige. Die Qualität ist gemischt: Etliche der Buchen sind auch faul, ihr Standort war nicht optimal. Viel Holz geht zu Sappi nach Ehingen zur Papierherstellung. Außerdem werden die Stämme zu Kisten und Bahnschwellen verarbeitet, der bessere Teil zu Tischplatten und anderen Möbeln. Danach setze er in diesem Teil des Waldes auf Naturverjüngung, sagt Förster Eisele – es werden also die Bäume wachsen, deren Saat auf natürlichem Weg in den Boden gelangt.

Über die aktuelle Schneehöhe auf der Schwäbischen Alb kann Georg Höllwart nur milde lächeln. Er stammt aus dem Salzburger Land – „da habe ich kürzlich drei Meter von meinem Hausdach geschaufelt.“ Den Winter über ist der Österreicher aber in Deutschland – und arbeitet da mit seiner Firma.