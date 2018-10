Schule Förderverein macht Extras erst möglich

Ehingen / Christina Kirsch

„Wir haben hier unglaublich tolle Möglichkeiten“, sagt Christian Walter über Räume und Ausstattung der Schmiechtalschule und des Schmiechtalkindergartens. „Vieles ging nur durch die Unterstützung des Fördervereins, der uns stets den Rücken frei hielt und so manche Spende vermittelt hat“, lobt der neue Leiter der Schule für geistig und körperlich behinderte Kinder die Unterstützung. Seit 30 Jahren gibt es den Förderverein, der 1988 vom Elternbeiratsvorsitzenden Heinz Rühle und Schulleiter Karl Wurst-Bühler gegründet wurde. Das Jubiläum wird am Freitagabend um 20 Uhr mit dem Auftritt des Duos „Mark‘n‘Simon“ in der Schule gefeiert.

Der Förderverein wurde gegründet, um Spenden ordentlich verwalten und die Schule mit besonderen Dingen ausstatten zu können. Zudem veranstaltet der Förderverein jährlich zwei Kulturveranstaltungen. Seit 2015 ist Dr. Ulf Göretzlehner der Vorsitzende. Der Chefarzt der Ehinger Frauenklinik löste Klaus Höpner ab, der von 1997 bis 2015 dem Förderverein vorstand. Bei der letzten Sitzung wurde Oliver Kummer zum neuen Kassier und damit zum Nachfolger von Karl-Heinz Kohler gewählt, der 21 Jahre lang die Kasse geführt hat. Beisitzer sind Jürgen Joos und Klaus Höpner, stellvertretende Vorsitzende die Lehrerin Karin Götz-Singler. Die letzte große Anschaffung des Fördervereins war die Ausstattung des Basalraums. Hier werden die Kinder durch Licht- und Klangeffekte, durch Düfte und Musik stimuliert. „Allein die Klangwiege hat mehrere Tausend Euro gekostet“, sagt Christian Walter. Auf dem Wasserbett und in der Schaukel können die Kinder entspannen. In den vergangenen Jahren unterstützte der Förderverein den Bau eines Hochbeets, das Gartentrampolin, den Gang zum Fitnessclub außerhalb der Schule und eine Trommel-AG. Nächste Projekte sind ein Soccer Court für die Fußballmannschaft der Schule und die Neugestaltung des Pausenbereichs für die Klassen 5 bis 10. Derzeit gehen 25 Kinder in den Schmiechtalkindergarten und 101 Kinder in die Schule.