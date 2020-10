Normalerweise überweist das Regierungspräsidium Tübingen Geld nach Ehingen. Geld, mit dem auch der Städtebau gefördert wird. An diesem Montag war Regierungspräsident Klaus Tappeser zu Gast in der Donaustadt. Etwas vereinfacht gesagt, wollte er auf seiner „Städtebaureise“ auch in Ehingen m...